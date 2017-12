Napoli | in auto con 5 kg marijuana | polizia lo ferma e lui fugge

Autostrada Napoli-Salerno - arriva la stangata : dal 2018 pedaggio a 2 - 10 euro : Dall'1 gennaio 2018, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, l'adeguamento tariffario di competenza di...

Napoli - piovono lampioni : palo si stacca e finisce su auto a piazza Amedeo : Napoli continua a perdere pezzi. Ieri un riflettore ha sfiorato un ragazzo su un campetto di calcio al Vomero, provocando qualche punto di sutura e tanta paura, qualche minuto fa una luce di un ...

Napoli - in auto con oltre 200 kg di botti : E' stato sorpreso dai carabinieri a Ercolano, in provincia di Napoli, con l'auto carica di batterie pirotecniche e materiale esplosivo. I militari della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno ...

Napoli. Pregiudicato ferito in un agguato - era in auto con la famiglia : Un Pregiudicato di 35 anni è stato ferito poco fa a Ponticelli tra via Cupa Vicinale Pepe e via Botteghelle, mentre era bordo della sua autovettura con la famiglia. L'uomo, che ha precedenti per reati ...

Furti d'auto - Roma sorpassa Napoli : ottomila casi in sei mesi : Roma batte Napoli. Non è la sfida Scudetto. Ma l'infernale girone d'andata dei Furti d'auto 2017. Nel primo semestre nella Capitale sono stati rubati ben 8.642 veicoli, il 4,9% in più rispetto allo ...

roma capitale furti auto Napoli : furti di autoveicoli in calo (-8,84%), rinvenimenti in aumento (+55,91%), roma 'capitale' dei topi d'auto, Fiat Panda obiettivo preferito. Conferme e sorprese nella nuova mappa italiana del fenomeno elaborata da Agi su dati forniti dalla Polizia di Stato. Quattro e due ruote, nonostante l'aiuto sempre più concreto garantito dalle tecnologie, continuano ad essere tra i bersagli preferiti dai ladri (nella prima ...

Napoli - autobus incastrato a via Toledo : riparte tra gli applausi dei passanti : Basta un auto in divieto di sosta per bloccare il traffico di Napoli. Se poi accade a via Toledo, nell?ultima domenica prima di Natale, il quadro è completo. Il pubblico ha assistito con...

L’ultima trovata dei narcos per trasportare droga in auto : la scoperta a Napoli : Per spalancare il nascondiglio della droga non servivano chiavi o un po’ di forza, no. Il sistema era ben più sofisticato, creato ad hoc nell’abitacolo di un’auto. Bisognava inserire le chiavi nel blocchetto di accensione della macchina, girarle, accendere le luci e inserire la retromarcia, poi con un telecomando si azionavano due motorini elettrici che, svitando delle viti saldate ai finti pavimenti della vettura, ...

Stazione Napoli Afragola : l'intero parcheggio auto disponibile da lunedì 18 dicembre : (Teleborsa) - Da lunedì 18 dicembre disponibile la zona di parcheggio auto della Stazione di Napoli Afragola posto sotto sequestro dalla magistratura nello scorso luglio a un mese dall'inaugurazione. ...

Automotive 4.0 - a Napoli dibattito su smart mobility : Da più di 30 anni fornitore di prodotti a semiconduttori per tutti i settori dell'auto, dall'elettronica per le portiere a quella per il controllo motore, e fra i primi al mondo, ST la leadership nei ...

Pianura - anziano investito e ucciso dall'auto della Napoli Servizi : Un incidente mortale è avvenuto stasera intorno alle 17 in via Montagna Spaccata a Pianura. Un uomo di 77 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un Fiat Panda della Napoli Servizi. La ...

Napoli riparte dal noleggio di auto - moto e furgoni. Anche elettrici e pagando solo l'energia consumata : ... leader mondiale dei servizi innovativi di mobilità, e il Gruppo Brasiello, azienda di riferimento per il mondo dell'assistenza e dell'autoriparzione e del noleggio, è nato il Centro base ALD, un ...