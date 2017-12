Napoli | de Magistris processa la sua giunta | ' Poco coraggio | io lasciato solo'

Napoli - la guerra dei trasporti : 'Da de Magistris solo proclami' : La richiesta di concordato preventivo presentata presso il tribunale di Napoli per Anm è soltanto l'atto finale di una politica fallimentare perpetrata da de Magistris e dalla sua amministrazione per ...

San Paolo - intesa raggiunta tra Napoli e Comune. De Magistris : “Contenzioso chiuso. Uniti si vince” : È finalmente arrivata l’attesa fumata bianca. intesa trovata tra il Napoli ed il Comune partenopeo sul contenzioso relativo alle pretese creditorie reciproche per la gestione dello stadio San Paolo per quanto riguarda le stagioni agonistiche fino al settembre 2015. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato lo schema di transazione su proposta dell’assessore allo Sport Ciro […] L'articolo San Paolo, intesa raggiunta tra Napoli e ...

Napoli - gli auguri di de Magistris : 'Che sia un Natale di amore e di pace' : Il sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato un post su Facebook per gli auguri di Natale: 'Care amiche e cari amici, lettrici e lettori, vi auguro con tutto il mio cuore Buon Natale, di armonia e pace.

Ragazzo accoltellato a Napoli - la visita in ospedale di De Magistris - questore e comandante dei carabinieri : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato in mattinata il Ragazzo di 17 anni aggredito e accoltellato nella serata di lunedì in via Foria a Napoli. L'incontro è avvenuto all'ospedale San ...

Luigi De Magistris - l'ultima trovata del sindaco di Napoli : una strada al terrorista Yasser Arafat : Una strada per Yasser Arafat . Questa l'ultima pensata del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris . Una decisione che, sicuramente, provocherà polemiche specie nella comunità ebraica partenopea. La ...

De Magistris : più omicidi di camorra a Napoli dopo le puntate di Gomorra : La nuova stagione di Gomorra? Non l'ho vista ma devo essere sincero. Al di là dell'opera d'arte, su cui ognuno la può pensare come vuole, mi preoccupa molto, da sindaco, da genitore e da ex magistrato,...

Migranti : la Lega a Napoli scende in piazza per bloccare il protocollo Minniti-De Magistris. Tensioni con gli antifascisti : La firma dell'accordo tra il ministro dell'Interno e il sindaco è prevista per oggi. Manifestazione "Noi con Salvini" davanti al Maschio Angioino

Migranti : la Lega a Napoli scende in piazza per bloccare il protocollo Minniti-De Magistris : La firma dell'accordo tra il ministro dell'Interno e il sindaco è prevista per oggi. Manifestazione "Noi con Salvini" davanti al Maschio Angioino

Napoli - la Lega scende in piazza : «No al protocollo Minniti-de Magistris» : «Il protocollo che sarà firmato oggi tra Minniti e De Magistris deve essere immediatamente bloccato. È inaccettabile che si destinino 30 milioni di euro all'accoglienza di...