Napoli | a Crotone caccia al record dei 99 punti nel 2017

Napoli - tre punti a Crotone per il titolo di Campione d'inverno : Napoli - Il Napoli a Crotone può conquistare per la seconda volta nel giro di tre anni il titolo di Campione d'inverno . chiudendo il 2017 in testa e ripartendo poi per la conquista dello scudetto che ...

Crotone-Napoli - per chiudere in bellezza : le probabili formazioni dello ‘Scida’ : Si chiude un 2017 storico per il Napoli e si chiude con l’ultima partita dell’anno: si va in Calabria, allo stadio Scida di Crotone, per tentare di agguantare un altro risultato, anche se simbolico: battendo i rossoblu di Zenga, infatti, il Napoli sarebbe campione d’inverno per la seconda volta in tre anni. Soprattutto sarebbe […] L'articolo Crotone-Napoli, per chiudere in bellezza: le probabili formazioni dello ...

Vrenna - pres. Crotone : “Il Napoli ha il miglior calcio in Italia. Prenderei Giaccherini e Tonelli” : Il prossimo scoglio da superare per il Napoli di Sarri sarà il Crotone. L’allenatore dei rossoblu Zenga ha presentato quest’oggi la sfida in conferenza stampa. Gli azzurri venerdì sera affronteranno all’Ezio Scida la compagine calabrese. Anche il presidente del Crotone Gianni Vrenna, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, ha commentato la marcia di avvicinamento alla gara: “Il Napoli gioca il ...

Probabili Formazioni Crotone-Napoli Serie B 29-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Crotone-Napoli, 19^ giornata Serie B 2017/2018, ore 20.45: Cabrera in difesa per Zenga, mentre Sarri conferma i titolarissimi con Allan e Jorginho a centrocampo. Allo stadio Ezio Scida il Crotone proverà a compiere l’impresa contro il Napoli di Maurizio Sarri, capolista e desideroso, domani 29 dicembre 2017, di allungare in classifica dalla Juventus, che attualmente dista soltanto un punto. I calabresi, ...

Serie A 19.esima giornata Crotone – Napoli stadio Ezio Scida venerdì 29 dicembre ore 20.45. Arbitro Maurizio Mariani di Aprilia : Migliore rappresentazione non poteva esserci sul terreno dell’Ezio Scida per salutare l’anno che se ne va e la fine del girone d’andata. La sfida contro la capolista Napoli, imbattuta in trasferta, sarà la cartina tornasole di come i pitagorici hanno…Continua a leggere →

Crotone - Zenga : “I campioni del Napoli uno stimolo per noi” : Crotone, Zenga: “I campioni del Napoli uno stimolo per noi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Zenga – “Giocare una partita di serie A il 29 dicembre in uno stadio pieno davanti a una squadra di grandi campioni è già tanta roba. Un motivo di orgoglio, ed è sempre stimolante. Penso che i ragazzi debbano andare in campo con la gioia di ...

Calciomercato Napoli - Vrenna : "Giaccherini e Tonelli idee del Crotone". Vigorito : "Ciciretti? C'è un contratto..." : Che clima troverà il Napoli allo Scida? Abbiamo una grande simpatia per i napoletani, siamo sempre molto ospitali e l'ambiente sarà tranquillo: sarà una giornata di sport'. AFFARE CICIRETTI - Il ...

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Crotone : Zenga - sfida a Napoli stimolante : "Affrontare il Napoli è tanta roba. Per farlo bisogna insistere sul piacere di giocare in Serie A contro la capolista: dev'essere per noi un motivo di orgoglio stimolante". Walter Zenga incontra di ...