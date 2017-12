Muore bimbo di 3 anni al Santobono di Napoli

: Bimbo di 3 anni dimesso dal Santobono, muore dopo poche ore - - zz7news : Bimbo di 3 anni dimesso dal Santobono, muore dopo poche ore - - oknosureddit : Choc a Napoli, bimbo muore a 3 anni: arrivato ieri al pronto soccorso, era stato dimesso dal Santobono - massimoneri90 : Bimbo di tre anni viene dimesso dal pronto soccorso del Santobono e muore dopo poche ore -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Era stato condotto all’Ospedale-Pausillipon diieri sera accusando dolori addominali e diarrea, oltre a febbre e ad un’infiammazione delle vie aeree, in uno stato classificato al Pronto Soccorso della struttura come codice verde. A to degli esami preliminari condotti dai medici, il #bambino proveniente da Ercolano, di soli 3, era stato dimesso dal momento che non erano state riscontrate durante la visita, e a to dell'ecografia, condizioni tali da prevedere il ricovero. Tuttavia, quando alle 7:00 di questa mattina è stato nuovamente condotto al Pronto Soccorso in arresto cardiaco, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Aperta un'inchiesta sul caso Come riportato da una nota divulgata dall’Azienda-Pausillipon, è stata prontamente avanzata dall'ospedale pediatrico, prima che le autorita' intervenissero, una richiesta perché venga eta sul corpo del ...