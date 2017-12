MotoGp - Marquez e Pedrosa professori di matematica per un giorno | i piccoli studenti

MotoGp - Marquez - ma davvero? Ancora salvataggi miracolosi per Marc : il VIDEO-MONTAGGIO è esilarante : Marc Marquez e i salvataggi miracolosi anche durante gli allenamenti in motocross Marc Marquez è stato protagonista indiscusso della stagione 2017 di MotoGp. Lo spagnolo ha conquistato il suo sesto ...

La MotoGp dice ancora Marquez - ma che Dovizioso! : Il titolo 2017 è stato una questione tra lo spagnolo e il ducatista. Rossi flop per colpa della Yamaha

Mercato piloti MotoGp – Pernat scatenato : “Valentino Rossi - Marquez - Pedrosa - vi svelo tutto” : Grande attesa per i piloti di MotoGp, si pensa già alla pRossima stagione. Ma a tenere banco è anche il Mercato piloti, nessun ribaltone nel pRossimo campionato, discorso diverso tra due stagioni. Intervistato dai microfoni di GpOne.com, il manager ligure Carlo Pernat ha parlato proprio di possibili trasferimenti e conferme già firmate dei piloti: “Sarà un Mercato scoppiettante con tutti i contratti in scadenza e sarà caccia grossa. La scheggia ...

MotoGp - Dovizioso : 'E' stato un anno magico. Marquez ha il fuoco dentro...' : Andrea Dovizioso è andato a un passo dal festeggiare il Natale più bello della sua vita. Se a Valencia fosse finita diversamente, il pilota di Forlì sarebbe entrato nella storia, riportando in Ducati ...

MotoGp - Marquez ha già fame Ogni anno è una nuova avventura : VALENCIA - Godersi le vacanze, ma con uno sguardo al prossimo anno. Marc Marquez, dopo aver vinto il campionato Mondiale 2017, dalle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport 24 dimostra di non sentirsi affatto appagato: 'Non ho mai guardato ai record o al numero di titoli mondiali vinti. Io guidavo per il sogno di vincere il mondiale e dopo che l'ho raggiunto, Ogni ...

Marquez - lo speciale 'Giocando col campione' su Sky Sport MotoGp HD : 'Guido per il sogno' : Marc Marquez protagonista dello speciale "Giocando col campione", in onda alle 19.45 di venerdì 22 dicembre su Sky Sport MotoGP (canale 208). Il campione del mondo della MotoGP si racconta in un'intervista esclusiva, una chiacchierata con Antonio Boselli in cui affronta diversi argomenti. Ecco un'anticipazione. Honda, passato e presente Marc e il suo ...

MotoGp Marquez : "Non conto i titoli - vivo come in un'avventura" : "Non ho mai guardato ai record o al numero di titoli mondiali vinti: guidavo per il sogno di vincere il mondiale e dopo avercela fatta ogni anno è una nuova avventura dove proviamo a crescere dentro e ...

MotoGp – Le indicazioni di Petrucci : il futuro - Valentino Rossi e Marc Marquez : La stagione di MotoGp è andata in archivio, un protagonista è stato Danilo Petrucci, interessanti indicazioni: “è stato un anno straordinario, con i podi e le tante prime file, anche se mi è mancato il risultato pesante come la vittoria e la pole – ha ammesso Petrucci in un’intervista a ‘Marca’ -. L’obiettivo del team ovviamente non era vincere, ma restare costantemente fra i migliori 5-6 in ogni gara. ...

MotoGp - Marquez favoritissimo : i bookmakers snobbano Rossi e Dovizioso - le quote per il 2018 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso snobbati per il 2018: le quote di Betfair in vista della nuova stagione di MotoGp Manca ancora qualche mese per la stagione 2018 di MotoGp. I piloti si godono ...

MotoGp 2018 : Lorenzo inseque Marquez - Rossi solo a 9 - 00 : Le prime quote sulla stagione 2018 di MotoGp premiano il pilota della Honda, campione del mondo in carica: in attesa dei test in Malesia e Thailandia, Marquez è favorito a 1,80, in netto vantaggio su ...

MotoGp - rivelazione shock di Marquez : 'ho rischiato di non correre più' : Un ricordo bruttissimo per il pilota spagnolo, fresco campione del mondo di MotoGp, che ha voluto svelare questo retroscena nel corso della premiazione che lo ha visto protagonista presso la sede di ...

MotoGp - Marquez : "Sogno di correre con mio fratello" : ROMA - Ha vinto sei titoli nel motomondiale, ma la motivazione resta sempre la stessa. Se vincere è ormai un'abitudine, a Marc Marquez rimane comunque un sogno da realizzare. Poter correre un giorno ...

MotoGp – Il pronostico di Marc Marquez : le preoccupazioni dello spagnolo per la prossima stagione : Il campionato di MotoGp è da poco terminato, i piloti pensano già alla prossima stagione, si preannuncia grande spettacolo. Marc Marquez si è laureato campione del mondo ed adesso ha importanti obiettivi anche per il futuro: “non mi fido dei problemi della Yamaha – ha detto MM93 da Madrid, dove ha presenziato a un evento di uno sponsor insieme a Joan Mir e Franco Morbidelli come riporta Sky Sport-. E’ molto presto per fare ...