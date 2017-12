Moto3 | Mondiale 2018 | tutti i piloti e le moto al via L’elenco completo tra conferme e

Motomondiale - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 19 GP per le classi MotoGP - Moto2 e Moto3 : Il Calendario del MotoMondiale 2018 è già stato svelato e si conoscono tutti gli appuntamenti della prossima stagione che inizierà tra pochi mesi. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione in Qatar e si concluderà a Valencia con le novità della Thailandia. Il programma è ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Niccolò Antonelli cerca il rilancio nel team di Marco Simoncelli : Il Mondiale Moto3 2018 vedrà al via diversi piloti italiani a caccia di riscatto. Uno tra questi, senza alcun dubbio, sarà Niccolò Antonelli. Il ventunenne nato a Cattolica, infatti, è reduce da una stagione decisamente complicata, che non lo ha quasi mai visto nelle posizioni che contano. Per provare questo riscatto il romagnolo cambierà anche scuderia, passando dalla Red Bull KTM Ajo al team SIC 58. Il tentativo, dunque, di trovare in una ...

Motomondiale - Test Valencia 2017 : in Moto2 spicca Alex Marquez su Bagnaia e Marini - in Moto3 Martin su tutti : É Alex Marquez (EG 0,0 VDS) a segnare il miglior tempo nella prima giornata dei Test riservati ai piloti di Moto2 e Moto3 di Valencia. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo lo spagnolo con 1:35.088 ha preceduto i due rappresentanti del team Sky Racing VR46 Francesco “Pecco” Bagnaia che ha chiuso in 1:35.284 (totalizzando 81 tornate) e Luca Marini che si è fermato a 1:35.676 (per lui 89 giri) Dietro allo spagnolo Iker Lecuona (KTM) ...

Motomondiale - Test Jerez 2017 : Miguel Oliveira e Bagnaia sono i migliori nella Moto2 - Canet fa il vuoto in Moto3 - bene Arbolino : Si chiude la due-giorni di Test di Moto2 e Moto3 sul circuito di Jerez de la Frontera. Dopo la buona giornata di ieri (clicca qui per la cronaca) il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia si conferma molto competitivo, piazzandosi al secondo posto giornaliero alle spalle di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo). Il portoghese (che ha totalizzato 69 giri) ha centrato il tempo di 1:41.518, staccando il portacolori del team Sky Racing VR46 di ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini avrà la Honda Leopard Racing di Mir. Ultima occasione per il decollo? : Non siamo all’Ultima chance della carriera di Enea Bastianini, dopotutto il pilota riminese deve ancora compiere 20 anni (lo farà il 30 dicembre), ma senza dubbio il campionato 2018 per lui sarà di capitale importanza. Dopo un’annata con pochi guizzi, infatti, il romagnolo sbarcherà nel team Leopard che ha appena condotto Joan Mir al titolo iridato in Moto3. Tra scuderia e moto Honda, quindi, Bastianini avrà tutti gli ingredienti per ...

Motomondiale - Test Jerez 2017 : Bagnaia velocissimo in Moto2 - Canet il migliore in Moto3 - molto bene Arbolino : Con la MotoGP che ha chiuso i battenti ieri con i Test in chiave 2018 di Valencia, è il turno di una due giorni di prove a Jerez de la Frontera (Spagna) per le altre due classi del Motomondiale 2017 ovvero Moto2 e Moto3. Una giornata proficua per i team, accompagnata dal sole e da temperature ideali per Testare il materiale sulle moto. Ebbene, è stato Francesco Bagnaia a mettersi particolarmente in evidenza nella media cilindrata. In sella alla ...

Motomondiale 2018 : quanti italiani correranno in Moto3 - Moto2 e MotoGP. Tutte le conferme e le novità : Il Motomondiale guarda già alla stagione 2018. L’Italia è tornata a conquistare un titolo Mondiale dopo otto anni, grazie alla vittoria di Franco Morbidelli in Moto2. In MotoGP, invece, non è riuscito il colpaccio ad Andrea Dovizioso, che ha contesto il titolo a Marc Marquez fino all’ultimo Gran Premio, mentre in Moto3 Romano Fenati si è classificato secondo ma distante dal campione Joan Mir. Anche nella prossima stagione i piloti ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Denis Foggia sarà il nome nuovo dell’Italia? Pronto per il debutto con la scuderia di Rossi : La stagione di MotoGP sta volgendo al termine ma è già tempo di pensare al Mondiale 2018. Se in MotoGP rimane da assegnare il titolo, con Marc Marquez favorito su Andrea Dovizioso, in Moto3 i giochi sono già fatti. Il pRossimo anno, dunque, tanti piloti lasceranno la categoria inferiore per tentare l’avventura nella classe intermedia, in Moto2, come il campione del Mondo Joan Mir, lasciando liberi diversi sedili. Altri, invece, cambieranno ...

Classifica Mondiale Moto3 2017 dopo il GP della Malesia : Joan Mir domina col titolo conquistato - Fenati secondo matematicamente : Joan Mir con il decimo successo stagionale ed il titolo già conquistato troneggia su tutti dopo il GP della Malesia a Sepang. Può sorridere anche Romano Fenati che dopo la corsa malese è matematicamente secondo in Classifica ad una gara dalla fine. Classifica Mondiale 2017 Moto3 (TOP10) Pos. Rider Bike Nation Points 1 Joan MIR Honda SPA 321 2 Romano Fenati Honda ITA 235 3 Aron CANET Honda SPA 192 4 Jorge ...

Moto3 - GP Malesia : dopo il Mondiale - prima pole per Mir : Senza più alcuna pressione Mondiale, Joan Mir si toglie lo sfizio di fare il tempo più veloce in qualifica proprio all'ultimo minuto. Lo spagnolo ha vinto nove gare in stagione senza mai aver ...

Moto3 - GP Australia : Mir chiude i conti - vince GP e Mondiale : E' scarsa la cronaca della gara che perde quasi subito Niccolò Antonelli e Aron Canet. La corsa finisce presto nel vortice dei giochi di scia che ribalta la classifica ad ogni giro. Cade anche Marco ...

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP di Australia 2017 : Joan Mir vola a +70 su Romano Fenati e blinda il titolo - Martin risale in quarta posizione : dopo un avvincente GP di Australia (clicca qui per la cronaca) che, per diversi giri, sembrava poter anche rimettere leggermene in discussione l’assegnazione del titolo di Moto3, quantomeno per la tempistica, tutto si conclude con l’arrivo della pioggia. Joan Mir (Honda Leopard) vince in un colpo solo la gara di Phillip Island e, con i 25 punti incamerati, allunga definitivamente a +70 in graduatoria sul nostro Romano Fenati (Honda ...