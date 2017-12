: RT @fattoquotidiano: Monza, comandante dei vigili pubblicò foto con divisa SS: tornerà a guidare la Polizia locale di Biassono - Riassumerà… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Monza, comandante dei vigili pubblicò foto con divisa SS: tornerà a guidare la Polizia locale di Biassono - Riassumerà… - kappaespada : RT @fattoquotidiano: Monza, comandante dei vigili pubblicò foto con divisa SS: tornerà a guidare la Polizia locale di Biassono - Riassumerà… - Bob_Sta : RT @fattoquotidiano: Monza, comandante dei vigili pubblicò foto con divisa SS: tornerà a guidare la Polizia locale di Biassono - Riassumerà… - mp_piani : RT @fattoquotidiano: Monza, comandante dei vigili pubblicò foto con divisa SS: tornerà a guidare la Polizia locale di Biassono - Riassumerà… - lu_ciano25 : RT @fattoquotidiano: Monza, comandante dei vigili pubblicò foto con divisa SS: tornerà a guidare la Polizia locale di Biassono - Riassumerà… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Riassumerà l’incarico didellalocale di Biassono, Giorgio Piacentini. Lo scorso gennaio era finito al centro di una forte polemica, a causa della pubblicazione sul profilo Facebook di una suacon ladelle Ss. Per un anno Piacentini è stato demansionato, ma ora il sindaco del paesino in provincia die Brianza, Luciano Casiraghi, spiega che “ha lavorato bene, partecipa spesso a manifestazioni storiche con un’associazione e non ha pensato a cosa sarebbe potuto accadere postando quella”. Quando si scatenò la politica, ildeidi Biassono aveva spiegato di partecipare spesso a rievocazioni storiche con “un gruppo di appassionati” e di non essere affatto un sostenitore di Adolf Hitler. Rispetto al commento sulla“basterebbe una batteria di questi per rimettere a posto alcune cose”, Piacentini ...