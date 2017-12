MONTELLA AL SIVIGLIA E' ufficiale | l' ex Milan firma fino al 2019

MONTELLA è il nuovo tecnico del Siviglia : Siviglia, 28 dicembre 2017 - Ora è ufficiale: Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Siviglia . Dopo le anticipazioni dei media spagnoli , è giunto l'annuncio del club andaluso che, in una nota, ...

MONTELLA - ora è ufficiale : l'ex Milan allenerà il Siviglia : Vincenzo Montella è rimasto "disoccupato" per soli 31 giorni. Lo scorso 27 novembre, infatti, il Milan lo esonerò dopo lo scialbo pareggio interno, per 0-0, contro il Torino di Sinisa Mihajovic. Il tecnico campano, però, ancora sotto contratto con il club rossonero, è stato scelto dal Siviglia di Castro per prendere il posto dell'argentino Eduardo Berizzo. La concorrenza era tanta ma Montella l'ha spuntata ed è ...

Calcio - Lucci : 'Bonucci avanti con il Milan. MONTELLA è ideale per il Siviglia' : Lucci, a Dubai per i Globe Soccer Awards, ai microfoni di Sky Sport ha anche parlato della trattativa che ha portato Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia . "E' nata una settimana fa, quando ...

Dal sacrificio economico di MONTELLA per andare al Siviglia al futuro di Bonucci : parla l’agente Lucci : Il periodo di ‘vacanza’ per Vincenzo Montella è durato pochissimo. Dopo l’esonero al Milan, il tecnico è pronto a ripartire dal Siviglia. A raccontare la trattativa ci ha pensato il suo agente Alessandro Lucci, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a margine della presentazione dei Globe Soccer Awards, per cui era in lista come miglior agente del 2017: “La trattativa Montella-Siviglia è nata una settimana ...

Vincenzo MONTELLA - accordo di massima per la panchina del Siviglia : c'è l'accordo con il Milan : Il Siviglia ha confermato in un comunicato di avere raggiunto un 'accordo di massima' con Vincenzo Montella. Domani il tecnico sarà a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan, ...

Ufficiale l’accordo tra MONTELLA e il Siviglia : ecco quanto risparmierà il Milan : L'ex tecnico rossonero è ufficialmente il nuovo allenatore del Siviglia. Era legato al Milan fino al 30 giugno 2019 da un contratto da 3 milioni a stagione. L'articolo Ufficiale l’accordo tra Montella e il Siviglia: ecco quanto risparmierà il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vicenzo MONTELLA firma col Siviglia fino al 2019 : ROMA 'Il Siviglia e Vincenzo Montella hanno raggiunto un accordo fino al 2019'. Il club andaluso, sul suo sito, fa sapere così di avere scelto l'ex allenatore del Milan, licenziato il 27 novembre, per ...

Siviglia conferma - MONTELLA firma domani fino al 2019 : Il Siviglia ha confermato in un comunicato di avere raggiunto un "accordo di massima" con Vincenzo Montella . domani il tecnico sarà a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan, ...

Vincenzo MONTELLA sarà il nuovo allenatore del Siviglia : La dirigenza del Siviglia ha comunicato di aver raggiunto un principio di accordo con l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: il suo ingaggio con il club — attualmente quinto nella Liga spagnola — non è ancora ufficiale a tutti gli The post Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia appeared first on Il Post.

MONTELLA-Siviglia - l'annuncio : contratto fino al giugno 2019 : Il tecnico in arrivo in città, domani la firma, sabato il primo allenamento. Risolto l'accordo col Milan

MONTELLA nuovo tecnico del Siviglia : il comunicato del club andaluso con i dettagli : Vincenzo Montella sarà il nuovo tecnico del Siviglia. Dopo l’esonero dal Milan, l’allenatore napoletano si rimetterà subito in pista. Il club andaluso, in attesa dell’ufficialità, ha emesso un comunicato per annunciare che è stato raggiunto un accordo con l’ex Aeroplanino: “Il Siviglia ed il tecnico italiano Vincenzo Montella – si legge nella nota ufficiale – hanno raggiunto un accordo di massima ...

MONTELLA a un passo dalla panchina del Siviglia : Vincenzo Montella diventerà nelle prossime ore il nuovo allenatore del Siviglia. Lo riferiscono i media spagnoli, secondo cui il tecnico è in viaggio per l'Andalusia dove è atteso nel pomeriggio, per ...

AS : "MONTELLA-Siviglia - è fatta : contratto di un anno e mezzo". Già stasera in città : Vincenzo Montella è ormai da considerare come il nuovo allenatore del Siviglia. Il tecnico ex Milan, esonerato il 27 novembre all'indomani del pareggio casalingo contro il Torino, firmerà un contratto ...

MONTELLA-Siviglia - è fatta : contratto di un anno e mezzo - si attende l’annuncio : Montella-Siviglia, è fatta: contratto di un anno e mezzo, si attende l’annuncio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... MONTELLA RICOMINCIA DAL SIVIGLIA – E’ fatta: Vincenzo Montella ha raggiunto l’accordo con il Siviglia. Dopo l’esonero dello scorso 27 novembre dalla panchina del Milan, il tecnico ricomincerà dalla Spagna. Si tratta ...