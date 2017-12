Moneta Fiscale | guerra dell' establishment agli spaventapasseri

Banca d’Italia attacca la Moneta Fiscale : ma sbaglia bersaglio : Banca d’Italia critica la moneta fiscale, ma alimenta grande confusione su questa materia complessa non distinguendo le diverse proposte: alla fine attacca in maniera indiscriminata uno strumento potenzialmente assai utile per rilanciare l’economia. La moneta fiscale consente infatti di superare i vincoli soffocanti della moneta unica senza tuttavia rompere con le (bruttissime) regole dell’Eurozona che frenano l’economia ...