Milano | M5S | sanzionare chi viaggia senza biglietto non aumentare costo biglietti

Inchiesta Expo 2015 - M5s Milano : sindaco Sala si dimetta : Milano, 14 dic. (askanews) 'Mai siamo giunti a chiedere le dimissioni di Sala, ma quanto appreso dai quotidiani sulla vicenda giudiziaria del sindaco lascia obiettivamente basiti. Secondo i PM, ...

M5S - Di Maio a Milano sembra Renzi Parla come il leader Pd (letteralmente) : Luigi Di Maio incontra gli ordini professionali a Milano. E Parla (letteralmente) come Matteo Renzi. Piccola cronaca di un deja vu. Perché a Milano i voti si prendono anche così... Segui su affaritaliani.it

Leopolda 2017 - Renzi : “Expo di Milano? Con un sindaco M5s sarebbe stato bloccato come le Olimpiadi. E invece ha rilanciato la città” : “Vorrei ringraziare il ministro Franceschini, perché per la prima volta la cultura ha smesso di essere la Cenerentola di questo Paese. E l’abbiamo fatto anche grazie a quello che è nato qui alla Leopolda“. Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, rende tributo al ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, nel corso della nuova edizione della Leopolda a Firenze. Il tema affrontato dai due politici verte sulle realizzazioni ...

Ema : M5S Milano - nell'Europa che conta l'Italia perde sempre : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - "L'ennesima occasione persa. Un'opportunità che avrebbe dato lustro e importanti opportunità di business per Milano, ma che invece ha solamente messo in evidenza la scarsa rilevanza dell'Italia in Europa. Ancora una volta l'Italia rimane in seconda fascia, senza riuscir

M5s pianta 23mila alberi in tutta Italia - aderiscono anche Comuni Pd e centrodestra. Di Maio e Casaleggio a Milano : Da Milano a Reggio Emilia fino al piccolo paese di Cartigliano in provincia di Vicenza: in occasione della festa dell’albero il Movimento 5 stelle ha piantato oltre 23mila alberi in tutta Italia. L’iniziativa, voluta dai grillini già negli anni scorsi, è riuscita ad ottenere l’appoggio anche di primi cittadini di altri colori politici, dal Partito democratico al centrodestra, per un totale di 68 amministrazioni ...

Milano - i punti M5S per le Regioneli : immigrazione senza ghetti - meno tasse e più impresa : C osì vicini, così lontani. I Cinque Stelle che si preparano per le Regionali in Lombardia e il Movimento che guarda al governo in ottica nazionale sembrano correre su due binari paralleli. Mentre ...

M5S - vertice a Milano tra Di Maio e Casaleggio : Dopo la visita lampo negli States e la cena di stasera a Ostia dove è atteso dagli attivisti M5S, fine settimana milanese per Luigi Di Maio che sarà nel capoluogo lombardo per incontrare parte del ...

M5S - vertice a Milano tra Di Maio e Casaleggio : Dopo la visita lampo negli States e la cena di stasera a Ostia dove è atteso dagli attivisti M5S, fine settimana milanese per Luigi Di Maio che sarà nel capoluogo lombardo per incontrare parte del ...

Milano - M5s : su trasferimento Statale decida succesore di Vago : Milano, 11 nov. (askanews) Per Patrizia Bedori, consigliere comunale dell'M5S a Milano, 'sarebbe corretto e auspicabile' che l'attuale rettore dell'università Statale, Gianluca Vago, facesse 'un passo ...