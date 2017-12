Milano - albero crolla su una "ambulanza" della Croce Verde : tre feriti : Tre volontari della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio, piccolo comune alle porte di Milano, sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. E' successo tutto nel pomeriggio di ieri...

Milano : africano si arrampica su albero di Natale per togliere la croce : Milano Un 21enne africano originario del Gambia si è arrampicato sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, per togliere la croce. Il giovane, in stato di ...

Milano - Roma e Napoli Virtù (e vizi) d'Italia in un albero di Natale : Rubato l'albero di Natale in galleria Umberto I a Napoli. Non vedo la notizia. Non capisco perché stupirsi. Il fatto accade da sempre, basta piazzare l'abete e, nottetempo, spuntano i guappetti che se lo portano via, segandolo al tronco e lasciando i resti, vaso, qualche addobbo ultimo, la miseria di un'immagine più miserabile dei protagonisti. Guardie, vigili urbani, polizia, sono sempre altrove o se, presenti, dormono, ...

L’albero di Roma e il bosco di Milano – L’Istantanea di Antonello Caporale : Qual è la differenza tra un albero e un bosco? Se non ci fosse Spelacchio di mezzo e la sua disastrosa fine, diremmo che un bosco vale cento volte di più, anzi seimila volte di più, di un singolo albero. E aggiungeremmo che tutta la nostra ammirevole attenzione e anche il dispiacere per l’immatura scomparsa dell’abete donato per Natale dalla Val di Fiemme a Roma, e comunque costato alle casse capitoline per trasportarlo e metterlo in posa circa ...

promozione turistica : oggi e domani l'umbria a Milano con "l'albero di natale vivente" ed i "funk off" : l'umbria è inoltre presente all'ombra del Duomo con uno dei più importanti Festival musicali d'Italia e del mondo, Umbria Jazz, grazie al travolgente sound della marching band "Funk Off" che partirà ...

Milano Piazza Duomo - la festa di Sky accende albero di Natale più alto di sempre : Con un evento scenografico aperto a tutti, l’albero più alto che abbia mai svettato in Piazza Duomo si è illuminato. Nel p...

Milano - Sky illumina l'albero di Natale in piazza Duomo - : Con i suoi 30 metri d'altezza è il più grande mai ospitato dalla città. L'evento-show del 6 dicembre ha radunato migliaia di persone ai piedi dell'abete. Il sindaco Sala: "In un momento di grande ...

Milano - acceso l'albero di Natale : il più alto di sempre : L'albero di Natale in Duomo a Milano ora è illuminato a festa in tutto il suo splendore. Mercoledì sera, vigilia di Sant'Ambrogio, gli oltre centomila punti led sono...

Centomila luci e 700 palline : acceso l'albero di Natale a Milano : Milano (askanews) -Centomila luci a led e oltre 700 palline natalizie decorano l'albero di Natale di oltre 30 metri di altezza in piazza Duomo a Milano: l'accensione avviene nel corso di una cerimonia ...

Natale : Sky “accende” l’Albero in piazza Duomo a Milano : A Milano si ‘accende’ l’albero di Natale di piazza Duomo, con cui Sky Italia rende omaggio alla città. Un evento-show aperto dai Piccoli Cantori di Milano, diretti da Laura Marcora, che hanno eseguito alcune canzoni natalizie davanti a una piazza gremita. A condurre Francesco Castelnuovo, tra gli ospiti anche i due commentatori ed ex calciatori Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta, a chiudere la serata, invece la giovane ...