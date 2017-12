Milan | la dirigenza e i tifosi rossoneri possono sorridere | ecco il motivo

Milan - Yonghong Li è sbarcato in Italia : stasera sarà in tribuna a San Siro - possibile vertice con la dirigenza : Il grande giorno del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter è arrivato. In palio c’è il pass per le semifinali. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte ma chi sta affrontando una crisi più pronfonda è sicuramente il Milan. In tribuna questa sera ci sarà anche il patron dei rossoneri Yonghong Li, sbarcato in mattinata alla Malpensa. Dopo la partita, quasi sicuramente, Li farà un punto della situazione con la dirigenza sul momento ...

Milan - confronto tra Gattuso e la dirigenza dopo la sconfitta contro l'Atalanta : Non conosce fine il momento negativo del Milan. I rossoneri incappano in un'altra sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Verona. A San Siro passano i ragazzi di Gasperini, con i gol ...

Milan - post partita caldissimo : faccia a faccia con la dirigenza negli spogliatoi - i dettagli : Il Milan crolla in casa contro l’Atalanta, una sconfitta per 2-0 che condanna i rossoneri all’ennesima bordata di fischi dell’anno da parte del pubblico di San Siro. La squadra adesso naufraga nella parte destra della classifica e la società ha deciso di agire a caldo. Fassone e Mirabelli hanno infatti chiuso squadra e tecnico negli spogliatoi, mettendo in atto una lavata di capo notevole. Gattuso ancora non si è presentato ai ...

Flavio Briatore - l'attacco alla dirigenza del Milan : 'Anche mio figlio tifoso rimpiange Berlusconi e Galliani' : Flavio Briatore , noto juventino, pare essere molto preoccupato per le sorti del Milan . Così, nelle scorse ore su Instagram , l'imprenditore ha postato una foto di due tifosi che indossano maglie ...

Milan - sempre più probabile il rifinanziamento arabo : ma vogliono far fuori tutta la dirigenza : La settimana nera del Milan - il caos Donnarumma , la censura Uefa ai conti del club e infine la settima sconfitta in campionato con la 'fatal Verona' (3-0 con la penultima in classifica) - rimette ...

A tutto Cambiasso : massacra Dybala e la dirigenza del Milan - poi esalta Skriniar : Ospite negli studi di ‘Sky Sport’, nelle vesti di opinionista, Esteban Cambiasso ha toccato diversi argomenti a cominciare dall’inizio di stagione della “sua” Inter e del Milan: “I rossoneri stanno affrontando un momento di transizione, deve trovare delle certezze al di là dei sistemi di gioco. Qualcosa di simile è capitato anche all’Inter che ora sta trovando proprio quelle certezze. Anche l’Inter di Moratti ...