Milan | Gattuso ' frena' la partenza di José Mauri

Milan - Lippi : “Gattuso la scelta giusta per i rossoneri” : Milan, Lippi: “Gattuso la scelta giusta per i rossoneri” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... GATTUSO – “Sono fermamente convinto che Rino Gattuso sia stata una scelta giusta. Al di là del valore di Vincenzo Montella, che non si discute”. Sono le parole dell’ex ct dell’Italia campione del mondo, Marcello Lippi, a Dubai ...

Lippi : 'Milan - serve autostima. Gattuso? Scelta giusta' : Questa sera appuntamento con le premiazioni del Globe Soccer 2017 a Dubai, dove sfileranno i protagonisti del calcio mondiale. Tra questi anche Marcello Lippi , intervenuto su uno dei personaggi del ...

Gattuso - vendetta Milan : "io - il più scarso della Serie A. Ma ho la vittoria nel dna" : Subito dopo il successo nel derby, l'allenatore rossonero ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria ci fa lavorare con più tranquillità. Io sono forse sono il più scarso allenatore ...

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Gattuso (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:06:00 GMT)

Milan-Inter - vince Gattuso. Le 5 risposte del derby di Coppa Italia : Il Milan ha vinto il derby di Coppa Italia grazie a un gol di baby Cutrone alla fine del primo tempo supplementare. I rossoneri si sono qualificati alla semifinale contro la Lazio battendo l'Inter, ...

Il Milan : Vinto SuperBowl natalizio - il gruppo è tutto con Gattuso - Calcio : IL NOSTRO COMMENTO Era una sorta di SuperBowl natalizio, un Derby al centro del mondo. E il Milan lo ha Vinto, più giocando a pallone, vedi secondo tempo regolamentare, che con il cuore. La squadra ...

Milan - Gattuso : 'La svolta? Ancora presto per dirlo - ne ho viste troppe' : Joao Mario il peggiore Milan-Inter, diretta tv e streaming gratis Coppa Italia oggi 27 dicembre 2017

Milan - Gattuso : 'Vittoria fondamentale ma i problemi restano' : Sapevo a cosa andavo incontro accettando la panchina rossonera - ha proseguito Rino a Rai Sport -. Con il senso d'appartenenza e con la voglia di vincere possiamo far bene come stasera. Cosa cambia ...

Milan : Gattuso - c'è ancora da soffrire : (ANSA) - MilanO, 27 DIC - "Ci sarà ancora da soffrire, sarebbe folle pensare che con questa vittoria abbiamo risulto il problemi. Ma ci fa lavorare con più tranquillità". Rino Gattuso non vuole ...

Milan - Cutrone : 'Un sogno'. Gattuso : 'Spesso c'è mancato il veleno - ma può essere la gara della svolta' : Sono due gli eroi di questo derby di Coppa Italia: Antonio Donnarumma e Cutrone. Entrambi cresciuti nel vivaio del Milan: il portiere, fratello maggiore del più famoso Gigio, è un classe 1990; il ...

Milan-Inter 1-0 dts - zampata di Cutrone nel supplementare : Gattuso in semifinale : Milan-Inter 1-0, cronaca, tabellino e statistiche OCCASIONI SPRECATE - La ripresa si apre con l' Inter più aggressiva ma è la squadra di Gattuso a liberare Bonaventura dal limite ma il dardo finisce ...

Milan - vittoria nel derby per uscire dalla crisi : Gattuso vuole una svolta Video : 4 Il derby della Madonnina [Video] è sempre la partita più sentita dai tifosi, ma quello di questa sera di Coppa Italia avra' un’importanza particolare, soprattutto per il #Milan: la squadra di Gattuso è infatti in piena crisi, arriva da due sconfitte di fila in campionato e non riesce ad uscire da una crisi che sembrava infinita. Lo stesso tecnico rossonero ha fatto capire benissimo ieri quanto conta la gara di questa sera contro ...

Milan - tegola per Gattuso : Donnarumma salta il derby : MilanO - Niente derby per Gigio Donnarumma . Il portiere stamani è stato tolto dall'elenco dei convocati di Gattuso e sta andando a sottoporsi ad una risonanza magnetica. Al suo posto il club ha ...