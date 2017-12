: Messico, assassinato deputato sinistra - NotizieIN : Messico, assassinato deputato sinistra - ANNABASSI6 : RT @marcodellaguzzo: È stato assassinato oggi, mentre si trovava alla scuola del figlio per partecipare ad una festa di Natale, il giornali… - luciomourinho : RT @marcodellaguzzo: È stato assassinato oggi, mentre si trovava alla scuola del figlio per partecipare ad una festa di Natale, il giornali… - DoninGianni : RT @marcodellaguzzo: È stato assassinato oggi, mentre si trovava alla scuola del figlio per partecipare ad una festa di Natale, il giornali… - bulloli : RT @marcodellaguzzo: È stato assassinato oggi, mentre si trovava alla scuola del figlio per partecipare ad una festa di Natale, il giornali… -

Undidello Stato di Jalisco, neloccidentale, è stato. Si chiamava Saul Galindo. E' stato ucciso mentre era in viaggio verso la località balneare di Puerto Vallarta, sulla costa del Pacifico. La sua automobile è stata intercettata da un pick-up bianco con a bordo 6 uomini armati che hanno aperto il fuoco e si sono dileguati. Ildel Partito della Rivoluzione democratica è morto in ospedale per le ferite riportate.(Di venerdì 29 dicembre 2017)