MasterChef 7 : le donne in gara : MasterChef 7 - Eri Tra le dieci donne in gara a MasterChef 7 ce ne sono di provenienti dall’Ucraina, dal Giappone e dalla Repubblica Dominicana; un bel mix di culture culinarie che hanno incontrato quella italiana e che saranno messe alla prova dai giudici, sotto gli occhi vigili del pubblico di Sky Uno. Conosciamo tutte le concorrenti di questa edizione. MasterChef 7: le dieci concorrenti donne in gara Joayda – 31 anni, ...

MasterChef 7 - Antonia Klugmann : "Sono più dura con le donne". Bruno Barbieri : "Condurrò 4 hotel". Parlano Antonino Cannavacciuolo-Joe Bastianich : Dopo sei stagioni MasterChef (in onda da giovedì 21 dicembre su Sky Uno con la settima edizione) ha un giudice donna, che però non è "una figura materna" - dice Antonia Klugmann in conferenza stampa - Per me è lavoro e ci tengo a essere professionale". Una professionalità che per le donne è una grande sfida in Italia dove "a casa cucinano le donne, ma nei ristoranti gli uomini. Sono più dura con le donne perché ci tengo alla loro ...