MasterChef 7 : gli uomini in gara : MasterChef 7 - Italo La Masterclass 2017 è pronta: i concorrenti della settima edizione di MasterChef sono stati scelti dopo le prime due serate dedicate alle selezioni. Si tratta di dieci uomini e dieci donne e tra i primi c’è una grande varietà di stili di vita, età e temperamenti. Conosciamo dunque tutti gli uomini che hanno deciso di affidarsi quest’anno al giudizio e soprattutto alle critiche di Antonia Klugmann, Antonino ...

A MasterChef ancora Antonia show - critica aspramente 2 concorrenti e si mette contro gli altri giudici per una frittura : Nella cucina di Masterchef entrano gli aspiranti chef che per ora si sono raccontati meglio. Quelli che hanno dimostrato di avere una storia interessante da esibire a favore di telecamera e su cui fin dall'inizio non potevano esserci grossi dubbi. Così c'è posto per Italo, il pilota in pensione che per primo si era presentato davanti ai giudici. C'è Tiziana, la casalinga bergamasca che aveva fatto divertire tutti con i suoi ...

MasterChef 7 - Antonia Klugmann a DM : «Gli altri giudici mi hanno fatto piangere» : Antonia Klugmann Gli occhi dolci ed il sorriso che ispira simpatia non vi traggano in inganno: Antonia Klugmann, in realtà, è davvero tostissima. La nuova giudice di Masterchef Italia sa il fatto suo e lo dimostrerà proprio nel programma di Sky Uno, dove debutterà questa sera accanto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciuolo, prendendo il posto che fu di Carlo Cracco. La chef stellata di origini triestine non farà sconti agli ...

