Maltempo Usa | Trump ironizza sul riscaldamento globale

Maltempo - smottamento nel Pisano : strada chiusa : Le piogge intense di ieri hanno causato lo smottamento di detriti sulla sede stradale lungo la provinciale Lungomonte Pisano a Filettole, nel Pisano, e la protezione civile ha deciso in via precauzionale di chiudere la viabilita’ tra il centro abitato di Filettole e il confine con la provincia di Lucca, in localita’ Nozzano. Lo ha reso noto la Provincia di Pisa. Stamani i tecnici, spiega una nota dell’ente, hanno ...

Forti ritardi sulla Roma-Formia-Napoli a causa Maltempo : Roma, 28 dic. (askanews) L'ondata di maltempo che sta interessando il Lazio è la causa dei Forti ritardi che, dalle 7 di questa mattina, si stanno registrando sulla Roma Formia Napoli. Violenti ...

Nel Comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, è temporaneamente chiusa via Casilina dopo che un grosso albero è caduto sulla carreggiata al km 139. Lo comunica Astral Infomobilità. Nessun danno a persone e mezzi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Astral spa per gli interventi necessari.

Annullate, a causa delle avverse condizioni metereologiche, le partenze previste per le 23 delle motonavi "Sansovino" e "Pietro Novelli" in servizio sulla linee Porto Empedocle-Pelagie e Trapani-Pantelleria. Lo rende noto la compagnia Siremar.

Maltempo - allerta gialla da Palermo a Ragusa : allerta meteo gialla domani in buona parte della Sicilia. In particolare a Palermo. L'allerta segnalato nel sito del Comune.

Maltempo - frana sulla strada per Jenne : chiusa al transito : Uno smottamento verificatosi la notte scorsa ha causato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nel cuore dei Simbruini in provincia di Roma. La frana, con la forte pioggia delle ultime ore, è avvenuta prima del monastero di Santa Scolastica verso il piccolo paese montano, che e’ sede del Parco dei monti Simbruini. La strada e’ gia’ stata liberata, ma resta chiusa al transito in attesa di verifiche ...

Maltempo Liguria : stato di emergenza per danni causati dalle mareggiate : Dopo il Maltempo e le mareggiate che si sono abbattute sulle coste della Liguria oggi è arrivato il via libera da parte della giunta ligure allo stato di emergenza regionale per i danni causati ai comuni e al territorio dalla perturbazione di pochi giorni fa. Lo ha reso noto al termine della riunione di oggi l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone mentre il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato il ...

La statale 36 dello Spluga, due giorni fa chiusa al traffico per la caduta di una slavina, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), e' stata riaperta. Lo comunica Anas. Il tratto chiuso e ora riaperto e' quello fra il chilometro 140 e 147.

Maltempo - acqua torbida dopo le piogge : chiusa la sorgente Terria a Macenano : chiusa stamani, per un problema di temporanea torbidita’ nelle utenze della zona, la sorgente Terria che rifornisce le abitazioni di Macenano, nel comune di Ferentillo. A riferirlo e’ il Servizio idrico integrato, secondo il quale il problema e’ stato determinato dalle intense piogge cadute ieri e durante la notte scorsa. La societa’ idrica si e’ immediatamente attivata e con manovre tecniche ha ovviato alla ...

Nella notte il fiume Serchio è esondato nel territorio di Borgo a Mozzano (Lucca), provocando la chiusura della SS12: successivamente la situazione è tornata alla normalità, ma la statale è ancora chiusa per le operazioni di pulizia tra le località di Ponte Pari e Chifenti. Nella zona ha smesso di piovere. La protezione civile segnala alcune frane su strade, in particolare sulla SP42 per Stazzema sono finiti fango e detriti.

Autostrada A6 chiusa anche da Carmagnola (Torino) a Savona, da questa sera, a causa della pioggia gelata che sta causando disagi alla viabilita' in diverse zone del Piemonte. Lo ha deciso la societa' che gestisce l'autostrada, che questa mattina aveva gia' chiuso il tratto tra Mondovi' e Savona. In direzione opposta il tratto chiuso e' quello tra Mondovi' e Torino.

Maltempo : nevica su Torino - chiusa autostrada per Savona. Tromba d’aria a Genova - scuole chiuse in Toscana : Dopo il treno bloccato ieri nella neve, oggi diverse linee ferroviarie sono state chiuse in Liguria e in Piemonte. In Umbria c’è l’allarme vento. Traghetti fermi in Sicilia