Maltempo | rischio valanghe in Veneto e allerta neve in Lombardia

Maltempo - Cortina nel caos. Allerta neve e rischio valanghe al Nord : La forte ondata di Maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Maltempo - allerta neve in Lombardia Rischio valanghe in Veneto : Scatta alle 21 di venerdì sera, ed è attivo fino alle 12 di sabato, l’allerta neve emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia. Nevicate sono attese anche a quote basse, fino ai 300-500 metri, tra il sud delle Marche e l’Abruzzo

Maltempo Lombardia : neve abbondante in quota - rischio valanghe : A causa dell’abbondante nevicata delle ultime 24-48 ore in Lombardia, si segnala rischio valanghe in quota in Valtellina, in Valchiavenna e in generale su tutte le Alpi lombarde. In riferimento alle alpi Orobie e Retiche sono stati diffusi avvisi relativi allo sci fuoripista, assolutamente vietato. Chiusi per neve molti valichi alpini. L'articolo Maltempo Lombardia: neve abbondante in quota, rischio valanghe sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - neve in Trentino : strade transitabili - rischio pioggia gelata : La nevicata, in corso dal tardo pomeriggio di ieri in Trentino, ha interessato maggiormente la parte occidentale e settentrionale del territorio provinciale dove la quota neve si è abbassata fino a circa 300 metri, mentre ad est si è registrata pioggia mediamente fino a 600-800 metri. Nel fondovalle, a quote superiori agli 800 metri sono caduti tra i 5 ed i 10 cm, mentre più in quota, sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonna di ...

Smog - Arpa Lombardia : col Maltempo livelli di PM10 in calo ma aumenta il rischio valanghe : Salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 ug/m3), Pavia, Lodi e Cremona: lo rileva Arpa Lombardia. Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a ...

Maltempo Trentino : nevicata in corso - rischio pioggia gelata : Nevica in Trentino dal tardo pomeriggio di ieri, principalmente nella parte occidentale e settentrionale della provincia dove la quota neve si è abbassata fino a 300 metri, mentre nella zona orientale piove fino a 600-800 metri. A quote superiori ai 600 metri, a fondovalle, sono caduti tra i 5 ed i 10 centimetri di neve, mentre sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonne di Campiglio lo strato di neve ha raggiunto rispettivamente ...

Forte Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allarme alluvioni : l’88 - 3% dei Comuni è a rischio idrogeologico : Sono poco più di 7 mila (7.145) i Comuni italiani a rischio frane e/o alluvioni, l’88,3% del totale. Lo fa sapere la Coldiretti, in base ai dati Ispra, in occasione della sottoscrizione del prestito da 800 milioni di euro che la Banca Europea per gli Investimenti ha concesso all’Italia per intervenire sul dissesto idrogeologico del Paese. Il credito sosterrà circa 150 programmi di messa in sicurezza del territorio sotto il ...

Maltempo - allerta nel Reatino : allagamenti e fiumi in piena - torrente Lariana a rischio straripamento : Il Maltempo si è spostano in Centro Italia. allagamenti e fiumi in piena nel Reatino dove da diverse ore piove incessantemente. I Vigili del Fuoco del comando di Rieti segnalano criticità a Casette, una delle frazioni del capoluogo, già colpita dal Maltempo nel 2012, dove i fossi sono in piena e minacciano diverse abitazioni e gli animali nelle stalle. Frane e smottamenti sono stati segnalati nelle ultime ore anche ad Antrodoco e Borgo Velino. ...

Maltempo - in Veneto rientrato il rischio valanghe : Venezia, 13 dic. (askanews) Il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi oltre i 2200 metri resta confermato per oggi ma è in progressiva attenuazione da domani. Ne dà notizia il bollettino del ...

Maltempo : in Veneto rientra il rischio valanghe : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi oltre i 2200 metri resta confermato per oggi ma è in progressiva attenuazione da domani. Ne dà notizia il bollettino del Centro funzionale della protezione civile del Veneto emesso in tarda mattinata. La situazione me

Maltempo Lombardia : “Rischio valanghe - frane e ghiaccio” : Rischio valanghe in montagna e frane nella Bergamasca, allerta ghiaccio sulle strade mentre il livello del fiume Po sale di oltre un metro in appena 24 ore. E’ quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sull’ondata di Maltempo che sta investendo la Lombardia. In montagna la neve fresca rappresenta il problema principale con il rischio valanghe che rimane forte, mentre a Riva di Solto nella Bergamasca una frana caduta nella notte ...

Emergenza Maltempo in Emilia Romagna : allerta rossa per rischio idraulico : La Protezione civile lancia per oggi e domani l'allerta rossa per rischio idraulico diffuso sulla Pianura Emiliana centrale e sulla Pianura e bassa collina Emiliana occidentale nella regione Emilia-Romagna....

Emilia Romagna - emergenza Maltempo : allerta rossa per rischio idraulico : Il torrente Parma tracima a Colorno - Sotto osservazione, nel Parmense, anche il torrente Parma, che è tracimato nella zona di Colorno allagando giardini e spazi esterni. Il maltempo dei giorni scorsi ...