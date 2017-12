Maltempo | prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata

Maltempo Calabria : prorogato lo stato di emergenza per gli eventi di novembre 2016 e gennaio 2017 : Pubblicata in Gazzetta ufficiale la proroga di stato di emergenza per il Maltempo che ha colpito la Calabria tra il 24 e 26 novembre 2016 (le province di Crotone e Reggio Calabria), e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 le province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia. L'articolo Maltempo Calabria: prorogato lo stato di emergenza ...