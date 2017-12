MALEFICENT Oggi in tv su Rai 1 | premi e riconoscimenti | nel cast Angelina Jolie 29

MALEFICENT / Oggi in tv su Rai 1 : regia di Robert Stromberg - nel cast Angelina Jolie (29 dicembre 2017) : Maleficent , il film in onda su Rai 1 Oggi , venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast : Angelina Jolie , Elle Fanning, Sharlto Copley e Sam Riley, alla regia Robert Stromberg . Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:28:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - venerdì 29 dicembre : ‘MALEFICENT’ : Per stasera, venerdì 29 dicembre, suggeriamo un altro dei capolavori Disney in onda nella tv delle feste. Non un film d’animazione, ma il remake in live action di un famosissimo classico del 1959, La bella addormentata nel bosco. Il film consigliato di oggi è Maleficent, interpretato dalla bellissima Angelina Jolie. Il film consigliato: ‘Maleficent’ Tutti noi conosciamo la favola de La bella addomentata nel bosco, ma non tutti ...