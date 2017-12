Maestri non laureati a casa | tsunami potrebbe travolgere il mondo della scuola

Pablo Echaurren a Catania e Lucas Foglia a Milano - i Maestri del fumetto a BilBOlBul. 7 mostre da non perdere nel weekend : Lucas Foglia a Milano , Pablo Echaurren a Catania , i maestri del fumetto , Mattotti, Jacovitti e Lambé a Bologna per BilBOlBul, il fascino dell'Egitto a Siena, Home Beirut. Sounding The Neighbors a Roma: 7 mostre da non perdere questo weekend 1. Human Nature, Lucas Foglia Milano , Galleria Micamera, 16 novembre - 16 dicembre2. " Pablo Echaurren . Soft Wall" Catania , Palazzo Platamone, - Palazzo della Cultura, 24 novembre - 14 gennaio3. Home ...

Nella scuola più piccola d’Europa non ci sono Maestri : “Perché non ci trasferiscono?” : Nella scuola più piccola d’Europa non ci sono maestri: “Perché non ci trasferiscono?” Ogni anno l’istituto scolastico di Alicudi, nelle Eolie, è alle prese con la mancanza di docenti. I maestri originari dell’arcipelago ora protestano: “Abbiamo richiesto di poter rientrare nelle nostre isole dove i docenti non vogliono andare, ma fino ad ora dal ministero […] L'articolo Nella scuola più piccola d’Europa non ci sono ...