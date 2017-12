M5s | nuove regole per le elezioni politiche | nei collegi uninominali saranno candidati

Forza Italia e M5s contro De Luca : "Ha speso 200 mila euro per le nuove auto blu" : Forza Italia e Movimento 5 Stelle all'attacco del governatore campano Vincenzo De Luca per la spesa sostenuta dalla Regione per il nuovo parco di auto blu."Le auto blu in Regione Campania tornano per Decreto e costeranno a tutti i contribuenti 200.000 euro" afferma il presidente del gruppo di Forza Italia, Armando Cesaro, commentando il Decreto 392 della Direzione Generale dell'Ufficio Struttura della Regione Campania che ne prevede la spesa. ...