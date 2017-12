: L'ultimo delirio dei grillini: un robot per tagliare le leggi - forzasilvio2014 : L'ultimo delirio dei grillini: un robot per tagliare le leggi - myPressOn : L'ultimo delirio dei grillini un robot per tagliare le leggi pag.8 @ilgiornale #29dicembre #PressOn - lombardo105 : "Fate schifo". Asia Argento, l'ultimo delirio: insulti al Corriere della Sera. La ragione? Clamorosa... / Guarda -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Jean Jacques Rousseau, il filosofo teorizzatore dello «stato di natura», l'ammiratore del mito dell'«uomo selvaggio», non avrebbe mai immaginato per sé un futuro da algoritmo. È avvenuto grazie al Movimento Cinque Stelle, un «non partito» che basa la sua impalcatura ideologica sulle strambe visioni di Gianroberto Casao, guru dell'«intelligenza artificiale». Che con le profezie su un futuro distopico governato da software eha trovato prima il modo di farci dei soldi e poi si è messo in testa che con gli algoritmi si potevano amministrare comuni, regolare la democrazia interna di un grande partito e addirittura guidare l'Italia dalla tolda di Palazzo Chigi.L'ultima frontiera della «democrazia elettronica» è stata spiegata da Luigi Di Maio in ...