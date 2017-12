LUCIA ANNIBALI CONTRO TRAVAGLIO L' intervento alla Leopolda dell' avvocatessa Video

LUCIA ANNIBALI contro Travaglio. "Non si scherza sull'acido" : Roma, 28 dicembre 2017 - "La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana". Questa frase, twittata questa mattina da Marco ...

LUCIA ANNIBALI rimprovera Travaglio : Sull'acido non si scherza : Marco Travaglio è stato rimbrottato pubblicamente dall'avvocato Lucia Annibali per una espressione poco felice sulla legislatura da "sciogliere nell'acido".Stamattina infatti il direttore del Fatto Quotidiano ha lanciato sui social network l'editoriale di oggi, accompagnandolo come di consueto con un commento dal tono assai tagliente: "La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) ...

"La legislatura sta per essere sciolta (si spera nell’acido)". LUCIA ANNIBALI gela Travaglio su Twitter : "La legislatura sta per essere sciolta (si spera nell'acido)" ha cinguettato l'editorialista del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a commento dell'ultima conferenza stampa del premier Gentiloni prima dello scioglimento delle Camere. Il riferimento all'acido per criticare quella che per il giornalista "è stata una delle [legislature, ndr.] peggiori della storia repubblicana", però, ha fatto indignare Lucia Annibali, l'avvocatessa ...

LUCIA ANNIBALI alle donne che hanno subito violenza : "Basta sentirsi vittime - pensiamo al dopo" : "Basta sentirsi vittime, bisogna pensare al dopo". Questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Lucia Annibali alle donne che hanno subito violenza. Per lei il "dopo" è quello che è successo nei quattro anni e mezzo che la separano dal giorno in cui il suo ex fidanzato la sfregiò con l'acido. Avvocato, oggi quarantenne, Lucia ha subìto diversi interventi e lunghe degenze in ospedale, ma non è più "la ...

Io ci sono - il film sul caso di LUCIA ANNIBALI : stasera 25 novembre 2017 su Rai 1 : In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Rai, Mediaset e Discovery propongono una programmazione dedicata.

LUCA VARANI/ Condannato a 20 anni per l'aggressione con l'acido a LUCIA ANNIBALI : "mai pentito" : LUCA VARANI, l'uomo Condannato a 20 anni in Cassazione per l'aggressione con l'acido ai danni dell'ex Lucia annibali. Le sue parole in tv.

LUCIA ANNIBALI/ Sfregiata con l'acido dall'ex Luca Varani : cos’è successo alla protagonista di “Io ci sono” : LUCIA ANNIBALI, l'avvocatessa Sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, Luca Varani e oggi simbolo della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. La sua storia(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 08:08:00 GMT)