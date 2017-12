L' Italia alle urne l' anello debole della Ue Ft

Liga : tutti gli allenatori Italiani emigrati in Spagna : ROMA - Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Siviglia . Dopo le esperienze in Italia ( Catania , Fiorentina e Milan ), coronate dalla vittoria di una Supercoppa Italiana, il tecnico partenopeo ...

Gentiloni : "L'Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle imprese" : Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia 'pensate a quanto sarebbe stato grave e devastante avere un'interruzione drammatica della legislatura'...

Gentiloni : “L’Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle imprese” : Essere arrivati a una conclusione ordinata della legislatura «è uno degli obiettivi importanti che ha raggiunto questo governo». È iniziata così l’ultima conferenza stampa del premier Paolo Gentiloni in occasione della fine del 2017. Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia «pensate a quanto ...

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Spalletti (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:00:00 GMT)

Maltempo sull'Italia : allerta arancione su Lazio - Abruzzo e Molise - : L'ultima perturbazione del 2017, che arriva dall'Atlantico, sta portando pioggia e neve in diverse regioni. Temperature in forte calo ovunque. Nel Centro Italia la protezione civile ha diramato un'...

Vendita AlItalia alle battute finali. E la favorita è la tedesca Lufthansa (Corriere della Sera) : Il Corriere della Sera è tornato sulla questione Alitalia , segnalando che la Vendita della compagnia italiana sta arrivando a termine . Il quotidiano ha segnalato che nei mesi scorsi sono arrivate ...

Walter Resentera : il ritratto di un'epoca Italiana. Venerdì alla Galleria Rizzarda di Feltre : ... e della comunicazione uno strumento importante per l'affiliazione politica. Tuttavia, come diceva Sironi : " L'arte non ha bisogno di riuscire simpatica, ma esige grandezza" e quindi, prescindendo ...

Milan-Inter - la Coppa Italia in diretta dalle 20.45 : Milano, 27 dicembre 2017 - Un derby per ribaltare una stagione. Milan e Inter arrivano alla sfida col morale a terra ( diretta ore 20.45 su Rai Uno ). Ma la stracittadina milanese - la numero 24 in ...

Maltempo - allerta su tutta Italia : pericolo valanghe. Mappa : "Tra oggi e domani un'intensa perturbazione atlantica investira' l'Italia, portando oggi Maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi. Domani migliora al Nord-Ovest - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mentre nubi e piogge insisteranno in gran parte dell'Italia, con nevicate a quote collinari in Emilia Romagna e al Centro. La perturbazione infatti sara' seguita da venti piu' freddi settentrionali ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : alberi caduti e allagamenti a Roma : La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo: si prevedono a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Forti pioggia nella Capitale, con vigili del fuoco al lavoro: oltre 100 gli interventi in una sola giornata. Disagi in Campania

Biathlon - World Team Challenge 2017 : la starlist e l’elenco completo dei partecipanti. Per l’Italia al via Dominik Windisch e Karin Oberhofer : L’ultimo appuntamento del 2017 del Biathlon è il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. La competizione si svolge nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa dello Schalke 04. ...

Milan-Inter di Coppa Italia - formazioni e diretta dalle 21 : ...//www.quotidiano.net/sport/video/Coppa-Italia-lazio-prima-semifinalista-lapresse-1.3630328" title="Coppa Italia, Lazio prima semifinalista

Corea del Nord - orrore alle politiche 2018 : in Italia spunta la lista pro Kim Jong-un : È il più rosso di tutti, talmente rosso da sostenere apertamente la Corea del Nord come baluardo contro i cattivoni capitalisti del mondo moderno. Non a caso, nella variegata e infinita galassia dei ...

Allerta Meteo - ecco la tempesta invernale che flagella l’Italia : Mercoledì di nubifragi - domani tornano freddo e neve [MAPPE] : 1/19 ...