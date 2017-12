Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | quando si corre? La data e il calendario Il programma della

: Liegi-Bastogne-Liegi 2010: a marzo un processo contro Vinokourov e Kolobnev - MatteoMarchini5 : Liegi-Bastogne-Liegi 2010: a marzo un processo contro Vinokourov e Kolobnev - SpazioCiclismo : Liegi 2010, a marzo inizierà il processo contro Vinokurov e Kolobnev - Il presunto caso di corruzione della Liegi –… - OA_Sport : Processo contro Vinokourov e Kolobnev per corruzione. Il kazako vinse la Liegi 2010 -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) La Doyenne arriva alla 104ma edizione, la corsa belga più antica e la più importante tra le classiche delle Ardenne sarà un appuntamento chiave anche del prossimo anno. Lasi disputerà il 22 aprile. Un percorso durissimo, costellato dalle tipiche côtesVallonia, su cui solo i migliori possono vincere. Lo scorso anno trionfò Alejandro Valverde, che neltenterà di trovare il quinto successo, eguagliano il record di Eddy Merckx. L'Italia cercherà invece di ritrovare una vittoria che manca addirittura dal 2007 (con Danilo Di Luca) e per farlo punterà su Vincenzo Nibali.