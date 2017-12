Liberia | George Weah presidente | l' ex stella del Milan ha vinto le elezioni con il 61 | 5%

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : L'ex calciatore del Milan e Pallone d'Oro ha battuto al ballottaggio Joseph Boakai, con più del 60 per cento dei voti The post George Weah è il nuovo presidente della Liberia appeared first on Il Post.

George Weah è il nuovo presidente della Liberia! : George Weah ce l’ha fatta! Quando lo scrutinio è al 98,1% del totale, il vantaggio dell’ex calciatore del Milan è incolmabile: sarà lui il nuovo presidente della Liberia! Il vincitore del Pallone d’Oro 1995 infatti si attesta al momento al 61,5% delle preferenze contro il 38,5% del suo avversario, il vicepresidente uscente Joseph Boakai. Già al primo turno Weah era in testa con il 38,4% dei voti, mentre Boakai ovviamente era ...

