Le tre rose di Eva 4 Commento e anticipazioni ultima puntata | Aurora salva Alessandro?

Le tre rose di Eva quarta stagione : spoiler epilogo Video : Oramai siamo quasi giunti alle battute finali della quarta stagione de Le tre rose di Eva [ Video ] che ha visto un ritorno inaspettato quanto atteso, quello di #anna safroncik nei panni di Aurora Taviani/Camerana. La fiction, purtroppo, dal momento dell'esordio della nuova stagione non ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico arrivando ad essere un vero e proprio flop nella gara degli ascolti del giovedì toccando una media di 3.000.000 ...

LE tre rose DI EVA 4 / Commento e anticipazioni ultima puntata : Aurora è preoccupata : Le tre ROSE di eva 4, tutte le anticipazioni ultima puntata , che andrà in onda Giovedì prossimo, 4 gennaio 2018, su Canale 5. Grande attesa da parte degli appassionati della fiction.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 01:12:00 GMT)

Le tre rose di Eva 4 - anticipazioni ultima puntata : Alessandro è scomparso - Aurora muore? : Le tre rose di Eva 4, anticipazioni puntata 4 Gennaio: Alessandro è scomparso Siamo ormai giunti al termine di questa quarta stagione de Le tre rose di Eva, la fiction di Canale 5 con protagonisti Roberto Farnesi e Anna Safroncik. La prossima settimana, infatti, andrà in onda la decima e ultima puntata con un finale […] L'articolo Le tre rose di Eva 4, anticipazioni ultima puntata : Alessandro è scomparso , Aurora muore? proviene da Gossip e ...

Le tre rose di Eva 4 : anticipazioni ultima puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : Le Tre Rose di Eva 4 giovedì prossimo terminerà su Canale 5 la quarta stagione de Le Tre Rose di Eva e il pubblico saprà finalmente se ci sarà un lieto fine per Aurora e Alessandro, storici protagonisti della fiction, o se la ragazza dirà definitivamente addio al passato iniziando una nuova vita con Fabio Astori. Il rapporto tra i due è sempre stato turbolento e ciò che più di tutto è mancato tra loro è stata la fiducia. Ogni incomprensione ha ...

Ultima puntata de Le tre rose di Eva 4 in onda il 4 gennaio : Fabio morirà nella stanza segreta? : La verità sta pian piano venendo a galla e l'Ultima puntata de Le Tre Rose di Eva 4 in onda il 4 gennaio, potrebbe svelare tutto quello che rimarrà segreto anche questa sera. Alessandro ha ormai deciso di prendere in mano la situazione soprattutto dopo aver visto Vittorio farla franca. Ad uccidere Ivan è stato Carlo Astori e tocca a Fabio affrontare questa verità e convincere il padre a costituirsi. Il giovane è convinto di aver fatto la cosa ...