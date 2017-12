Le migliori azioni del IBEX 35 | ecco la classifica 2017

Le 7 migliori azioni del 2017 : i titoli che George Soros ha comprato di più : Il magnate ungherese, considerato da mezzo mondo un feroce speculatore e indicato da tutti come l'emblema della finanza rapace e senza regole, vanta un patrimonio immenso Il suo fiuto per gli ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : la dedica di Alex migliori ni ad Alessandro D'Amico (Trono Classico) : Uomini e Donne , Anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin farà la sua scelta nella registrazione del 28 dicembre? La corteggiatrice Angela Caloisi resta in pole.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:00:00 GMT)

Azioni : le migliori scelte di Soros per il 2017 (seconda parte) : ...operatori nel Bacino appalachiano per creare una società ancora più forte che sia posizionata per offrire maggiori ritorni agli Azionisti attraverso l'efficienza operativa e una migliore economia" ha ...