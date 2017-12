Lazio | Inzaghi | I tifosi allo stadio il mio più grande successo

Inter-Lazio - Inzaghi : “Voglio una prova da Lazio. Loro feriti nell’orgoglio…” : Inter-Lazio, Inzaghi: “Voglio una prova da Lazio. Loro feriti nell’orgoglio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Lazio, Inzaghi- Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l’Inter, ha commentato l’imminente big match di San Siro analizzando la condizione dei suoi uomini ...

Lazio - Inzaghi : 'Inter in calo ma temibile'. Dubbi su Parolo e Felipe Anderson : Nella nostra economia di gioco è importantissimo, dà grande equilibrio perché tatticamente è molto intelligente. Felipe Anderson dal 1'? Domani decideremo. Dovrò valutare con attenzione alcuni ...

Inter-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : Un vero e proprio scontro diretto. Dare seguito all'ultima bella vittoria in campionato contro il Crotone e avvicinare l'Inter in classifica per chiudere al meglio l'anno: obiettivo chiaro per la ...

Video/ Lazio Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita. Le parole di Inzaghi (Coppa Italia quarti) : Video Lazio Fiorentina (risulatto finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Coppa Italia. Lulic firma la rete della vittoria al 6 minuto.

La Lazio vince e vola in semifinale - Inzaghi : 'Passaggio meritato' : Roma, 27 dic. (askanews) Un gol di Lulic dopo soli sei minuti di gioco basta alla Lazio per battere la Fiorentina e volare in semifinale. Il prossimo avversario della formazione biancoceleste uscirà ...

Inzaghi : 'La vittoria è meritata e la semifinale diventa un traguardo importante per la Lazio' : Il Boxing Day è biancoceleste. Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, la Lazio supera la Fiorentina per 1-0 con gol di Lulic e si regala la semifinale con una delle due milanesi che si ...

Lazio-Fiorentina – Al termine del match vinto all'Olimpico contro la Fiorentina il tecnico della Lazio, Inzaghi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di RaiSport. Lazio-Fiorentina, PARLA Inzaghi "La ...

Lazio-Fiorentina 1 - 0 - la squadra di Inzaghi prima semifinalista di Coppa Italia con merito : Finita. La Lazio è la prima finalista di Coppa Italia. Passa con merito dopo un ottimo primo tempo e un secondo di contenimento contro una Fiorentina pericolosa in una sola occasione con Chiesa. 90 ...

Lazio-Fiorentina : Simone Inzaghi ne convoca 24 : ... Vargic; Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Leggi di più Lazio-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming L'...

Lazio-Fiorentina - i convocati di Inzaghi : la decisione su Immobile : Lazio-Fiorentina – Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Presente Immobile che però difficilmente partirà dal primo minuto. Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic; Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Centrocampisti: Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Luis ...

Lazio-Fiorentina - tegola per Inzaghi : Immobile verso il forfait : Lazio-Fiorentina – Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina, una partita importante per entrambe le squadre che hanno l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile nella competizione. Le squadre nelle’ultimo match hanno conquistato un doppio successo contro Crotone e Cagliari ed adesso sono intenzionate a proseguire la striscia positiva. Nel frattempo non arrivano buone notizie per il tecnico Simone ...

Inzaghi : 'Testa all'Inter? Contro la Fiorentina in campo la Lazio migliore' : Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla a Rai Sport : 'Quella viola è un'ottima squadra e per noi sarà una partita difficile. La Fiorentina è in un buon periodo e ben allenata, dunque dovremo disputare una partita tosta nel tentativo di centrare ...