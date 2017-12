L' Atalanta chiude il suo anno migliore Con il Cagliari per raggiungere i 70 punti

LIVE Europa League - tutti i risultati in DIRETTA (giovedì 2 novembre) : alle 19 Milan e Atalanta per chiudere il discorso qualificazione : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI LAZIO-NIZZA (ore 19.00) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI AEK ATENE-Milan (ore 19.00) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE APOLLON LIMASSOL-Atalanta (ore 21.05) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle gare della quarta giornata di Europa League: per quanto riguarda le italiane alle 19.00 scenderanno in campo Atalanta e Milan, mentre alle 21.05 spazio alla Lazio. Tutte e tre le ...