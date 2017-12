L' anno che verrà | Raiuno si veste di musica e talenti per il 2018

Morgan non paga gli alimenti ad Asia Argento/ Nessuna replica del cantante che si esibirà a Capodanno : Marco Castoldi in arte Morgan, brutto fine anno per l'ex leader dei Bluvertigo; Asia Argento vince la causa, pignorata la sua casa di Monza per mancato pagamento degli alimenti per la figlia(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:21:00 GMT)

Trapani-Lecce - vince l’equilibrio : due squadre da Serie B che hanno regalato grande spettacolo [FOTO] : 1/14 LaPresse/Giovanni Pappalardo ...

M5s - nuove regole per le elezioni politiche : nei collegi uninominali saranno candidati anche non iscritti : anche i non iscritti al Movimento 5 Stelle potranno essere candidati alle prossime elezioni politiche. È una delle fondamentali novità contenute nelle nuove regole per le parlamentarie del M5s. Una mossa che segna l’apertura dei pentastellati alla società civile per esprimere candidature forti nei collegi uninominali. La notizia, diffusa dalle agenzie di stampa e confermata al fattoquotidiano.it da pentasellate, segna un cambiamento ...

Albano e Romina Power ancora insieme/ La coppia a L'anno che verrà : l'amarezza del cantante per Sanremo... : Albano e Romina Power ancora insieme per L'anno che verrà, la trasmissione con cui Raiuno festeggia il Capodanno. I fans, nel frattempo, sognano ancora il ritorno di fiamma.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:35:00 GMT)

Embraco - Fiom Torino : lavoratori in presidio anche a Capodanno : Torino, 29 dic. (askanews) Il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dell'Embraco di Riva di Chieri (Torino) ci sarà anche a Capodanno, dove gli operai e le loro famiglie festeggeranno dalle 14 l'...

'Le polemiche sui rifiuti non fanno bene a Roma' (Raggi) : Roma, 29 dic. (askanews) 'Sui rifiuti invito tutti alla responsabilità istituzionale. In questo momento serve calma, non si devono alzare toni perché le polemiche alimentano una strumentalizzazione e ...

Festeggiamenti di Capodanno a Siracusa - le critiche di 'Noi con Salvini' : ...solo su percentuali sugli spettacoli a beneficio dei privati che gestiscono anche l'attività teatrale? Sarebbe interessante anche rendicontare quanto incassato sin qui con convegni e spettacoli e se ...

L'anno che Verrà : con Amadeus su Rai 1 anche Lorenzo Licitra. Ecco il cast : Lorenzo Licitra Dall'ennesima reunion di Al Bano e Romina Power alla partecipazione di Cristiano Malgioglio. E' un cast ricco e variegato quello che festeggerà in diretta su Rai 1 L'Anno Che Verrà, il tradizionale appuntamento della sera di San Silvestro, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Ecco chi ci sarà. L'Anno Che Verrà: il cast presente a Maratea Il Capodanno di Rai 1 sarà ancora in Basilicata,

De Luca - in Campania ottenuti risultati straordinari che danno fiducia nel futuro : L'obiettivo è mettere in movimento la Regione, per creare economia e per arrivare a quello che per noi è l'obiettivo fondamentale, ovvero creare lavoro per i giovani.'

Cristina Chiabotto - perché ho lasciato Fabio Fulco/ L'ex Miss Italia e il Capodanno a Madonna di Campiglio : Cristina Chiabotto e la fine della relazione con Fabio Fulco: "Non sono allergica a figli e matrimonio: ecco perché ci siamo lasciati". Le ultime notizie sulL'ex Miss Italia e l'attore

Michelle Hunziker - Capodanno alle maldive con Tomaso Trussardi : Natale ad alta quota, Capodanno su un atollo paradisiaco. Per le vacanze di fine anno Michelle Hunziker ha scelto le maldive, e con lei ovviamente ha portato tutta la famiglia. La showgirl si divide tra la figlia...

De Luca - in Campania ottenuti risultati straordinari che danno fiducia nel futuro : "Abbiamo alle spalle un anno di lavoro molto impegnativo ma anche di risultati francamente straordinari che ci danno fiducia per il futuro. La Regione Campania è la regione d'Italia che è cresciuta più di tutte: il 3.2% del PIL e la crescita dell'occupazione".

La Federciclismo introduce la "tassa sul sudore" - per partecipare alle gare anche gli amatori dovranno possederla : Per sfidare i propri compagni di corse in bici partecipando anche alla meno conosciuta delle garette di periferia ora bisognerà sborsare 25 euro l'anno, anche se si è solamente dei ciclisti amatoriali: è questo quanto stabilita dalla nuova normativa approvata il 22 dicembre da Federciclismo, come racconta il Corriere della Sera.Da lunedì prossimo decine di migliaia di ciclisti italiani che ogni anno si misurano con ...

Turchia - dopo Istanbul divieti per Capodanno anche ad Ankara - : Allerta attentati in tutto il Paese. Il prefetto Ercan Topaca ha annunciato la chiusura di Kizilay, centralissima area della capitale, per la notte di San Silvestro