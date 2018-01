L’Anno Che Verrà | con Amadeus su Rai 1 anche Lorenzo Licitra Ecco il cast

Ascolti TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’Anno Che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

Al Bano e Romina Power protagonisti nei festeggiamenti di San Silvestro su Rai 1 a Maratea. Per la coppia a marzo ci sarà l'ultimo tour a conclusione di una impareggiabile carriera.

“L’Anno Che verrà” – 31 dicembre 2017 – Amadeus inaugura il 2018 da Maratea con Albano - Romina - Malgioglio… : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 ...

Mattarella : «Il 2018 sarà L’Anno delle elezioni - il lavoro sia la priorità per le forze politiche» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

“L’Anno Che verrà” : ecco tutti gli ospiti del capodanno di Rai1 in diretta da Maratea : Da Maratea il grande show di capodanno trasmesso da Rai1 (in diretta anche in HD sul Canale 501 e sulle frequenze di Radio1). Rai1 e “L’anno che verrà”, la festa di fine anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata, il Comune di Maratea e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla località balneare, incorniciata nel golfo di Policastro, che per le sue spiagge e il suo mare è ...

