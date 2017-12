L’Anno Che Verrà | con Amadeus su Rai 1 anche Lorenzo Licitra Ecco il cast

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il GF Vip 2 lo rilancia - avrà una parte in Narcos 4 di Netflix? (L’Anno Che verrà) : CRISTIANO MALGIOGLIO con il video del brano Mi sono innamorato di tuo marito, si è fatto notare al di fuori dei confini italiani. Proposta una parte nella serie Narcos.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:00:00 GMT)

L’Anno Che se ne va in 20 notizie : Dal giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca, all’incendio alla Grenfell Tower di Londra, passando per il disastro di Rigopiano, il trionfo di Macron all’Eliseo, il referendum in Catalogna, il caso Weinstein e la morte di Totò Riina. E poi ancora, la beffa del Mondiale di calcio mancato dagli azzurri, e gli scarpini appesi al chiodo di Totti. Per raccontare il 2017 non bastano poche righe, è vero, eppure attraverso una carrellata ...

“L’Anno Che verrà” – 31 dicembre 2017 – Amadeus inaugura il 2018 da Maratea con Albano - Romina - Malgioglio… : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 ...

L’Anno (reale) che verrà : Anno nuovo, vita nuova. Non nelle corti d’Europa, dove salvo eventi straordinari i mesi tendono a scorrere sempre uguali. Eppure, al netto delle sorprese, il 2018 si preannuncia per alcune delle monarchie propizio e carico di eventi e ricorrenze lieti. Vediamoli insieme. Viva gli sposi! Sono tre gli appuntamenti salienti del 2018 in casa Windsor, continuando ovviamente ad augurare lunga vita alla regina Elisabetta e al marito Filippo di ...

Ciclisti - da gennaio “tassa sul sudore” : 25 euro alL’Anno. La Federazione : “Offrirà anche servizi. Quali? Ci penseremo” : In Rete è già stata ribattezzata la “tassa sul sudore“: 25 euro che ogni ciclista amatoriale dovrà versare dal primo gennaio alla Federazione Ciclistica Italiana. Approvata all’ultimo, il 22 dicembre, prima della pausa natalizia, questa misura riguarda migliaia di Ciclisti amatoriali che ora dovranno avere la Bike Card della Federciclismo. Un canone annuo che però al momento non garantisce alcun servizio assicurativo o di altro ...

Il 2017? L’Anno più strano del calcio italiano. I 10 momenti che ricorderemo : Sta calando il sipario sul 2017 del calcio italiano. Ne sono successe, di cose. Abbiamo scelto 10 epic-moment, 10 flash, 10 fotografie che – a futura memoria – ci diranno dove e come stava rotolando il pallone di casa nostra. Con una certezza: nel bene e nel male, il 2017 pallonaro non è stato un anno per cuori deboli. 1) ITALIA SI’? ITALIA NOOOOOOOO Settembre, azzurro tenebra. L’Italia non si qualifica per il Mondiale 2018 in ...