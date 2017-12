LA NOTTE DI VASCO ROSSI Modena Park | concerto e scaletta | le frasi di Vasco contro il

LAURA SCHMIDT/ Chi è la moglie di Vasco Rossi : il fulcro della famiglia (La NOTTE di Vasco) : LAURA SCHMIDT , da più di trent'anni al fianco di Vasco Rossi , è diventata sua moglie soltanto nel 2012, quando i due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia blindatissima(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:10:00 GMT)

VINCE PASTANO/ Chi è il chitarrista di Vasco Rossi? Un curriculum davvero importante! (La NOTTE di Vasco) : VINCE PASTANO questa sera sarà al fianco di Vasco Rossi per la serata dal titolo "La notte di Vasco ". Sul palco con il rocker dal 2014, PASTANO ha preso il posto di...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:00:00 GMT)

La NOTTE di Vasco Rossi/ Modena Park - concerto e scaletta : da Liberi liberi a Senza parole : La notte di Vasco va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:52:00 GMT)

LA NOTTE DI VASCO ROSSI/ Modena Park - concerto e scaletta : Vivere e il flash mob di Rewind : La NOTTE di VASCO va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:32:00 GMT)

La NOTTE di Vasco Rossi/ Modena Park - concerto e scaletta : Colpa d'Alfredo - Bollicine e Ogni volta : La notte di Vasco va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:43:00 GMT)

Stef Burns / Chi è il chitarrista di Vasco Rossi : il suo stile di vita "on the road" (La NOTTE di Vasco) : Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, sarà fra i protagonisti del concerto realizzato al Modena Park, questa sera in onda su Rai Uno. "La notte di Vasco"(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:41:00 GMT)