La mozzarella dop di Gioia del Colle fa litigare Campania e Puglia

mozzarella pugliese Dop - la Campania insorge : 'Ricorreremo al Tar' - : Il Consorzio bufala campana Dop si è rivolta alla magistratura per garantire "la tutela dei consumatori, del prodotto e della nostra storia" e per evitare "un clamoroso autogol dell'Italia, che né i ...

Consorzio mozzarella bufala Dop ricorre al Tar per Gioia Colle : Napoli, 28 dic. (askanews) 'Presenteremo ricorso al Tar contro il via libera del ministero delle Politiche agricole alla nuova mozzarella Dop di Gioia del Colle. È una decisione che non possiamo ...