La midseason première di The Flash 4 ci porta in tribunale | l’alter ego di Barry sarà

La midseason première di This is Us 2 rimandata da NBC : le novità della programmazione : Il pubblico era già pronto a iniziare l'anno nuovo con la midseason première di This is Us 2 e, invece, dovrà fare un passo indietro e godersi anche l'Epifania senza la serie. Il dramma famigliare targato NBC non andrà in onda il 2 gennaio come previsto ma slitterà di qualche giorno. Secondo quanto annunciato qualche ora fa, sembra proprio che la rete americana abbia deciso di mandare in onda la midseason première di This is Us 2 al 9 gennaio ...