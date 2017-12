La grande musica d' autore a ' Suggestioni dal set 6'

NICOLA CAVALLARO / grande protagonista a The Voice France : “la musica mi ha dato tanto” (Music 2017) : NICOLA CAVALLARO tra gli ospiti della puntata finale di Music 2017 per parlare del suo rapporto con la musica e della sua esperienza a The Voice France che ne ha messo in luce il talento(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:59:00 GMT)

X Factor 11 - che finale! Una serata di grande musica - sport e bellezze : Si è conclusa alla grande l'11esima edizione di X Factor, vinta dal cantante siciliano Lorenzo Licitra che ha superato la concorrenza di Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm. Super parterre, con ...

grande partecipazione per 'Musei in Musica' 2017 : oltre 20.000 presenze : Chi vive a Roma e i turisti hanno potuto ammirare le mostre e assistere a concerti ed eventi in programma (più di 100 repliche di spettacoli dal vivo), con ingresso gratuito o a 1 euro. Alcuni tra i ...

Roma : grande partecipazione per 'Musei in Musica' 2017 : Roma, 10 dic. (askanews) grande partecipazione per la nona edizione di 'Musei in Musica' che la notte scorsa, dalle 20 alle 2 di notte, ha aperto le porte di oltre 30 siti tra Musei Civici e altri ...

Musica : morto Lando Fiorini - il grande cantante romano : Lando Fiorini, uno degli interpreti più iconici della Musica romana, si spegne nella città eterna all’età di 79 anni. Una vita dedicata all’arte in tutte le sue sfaccettature, alle canzoni della tradizione e al miglior modo di tramandarle ai posteri. Molte, infatti, le sue partecipazioni nei varietà di successo, al teatro, nei Musical. https://www.youtube.com/watch?v=uLoSG6QulJI Un pezzo della storia della Capitale che nasce a Roma ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Foto - la musica al centro del loro amore (grande Fratello Vip 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO e MOSER, intervistati da Alfonso Signorini confessano che quello tra loro nella Casa del Grande Fratello Vip 2 non è stato un colpo di fulmine(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 22:27:00 GMT)

TOKS RECORDS festeggia il Natale con una grande giornata di musica. 10 dicembre 2017 - Udine 20 : La giornata di domenica 10 dicembre sarà anche trasmessa in streaming sul portale TOKS.world , il sito che per l'appunto ospita il social network realizzato dall'etichetta, che unisce e fa ...

Dagli Stati Uniti al palco del Biella Jazz Club - grande musica con Keith Middleton : E' protagonista del film documentario "Pulse: a Stomp odyssey" ed ha lavorato come performer in alcuni dei maggiori spettacoli televisivi americani, tra cui Sesame Streets e gli Oscar. Autore di ...

Al Duse grande musica con "Tutti insieme appassionatamente" : ... 'Tutti insieme appassionatamente' con le coreografie di Fabrizio Angelini che firma anche la regia di quello che è uno degli spettacoli più visti e amati di tutti i tempi grazie anche alle sue ...

'Kurt Cobain 50 : il grunge nelle fotografie di Michael Lavine' - Bologna celebra l'ultimo grande movimento musicale" : Ono arte contemporanea porta a Bologna Kurt Cobain 50: il grunge nelle foto di Michael Lavine , una personale del celebre fotografo pubblicitario che negli ultimi venticinque anni ha realizzato alcune ...

Dopo Sanremo per Baglioni inizia una grande festa in musica : ... 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, più di 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, ...

NATALE A MILANO. L'ALBERO PIÙ ALTO DI SEMPRE - IL PANETTONE PIÙ grande DEL MONDO - 35 KM DI STRADE ILLUMINATE E POI MUSICA - CULTURA E ... : ... come ogni anno, la zona di Porta Venezia: nei Giardini Montanelli si respirerà aria di festa grazie a tantissime attività e spettacoli per qualsiasi età. Nel parco a tema ideato e organizzato dal ...

grande FRATELLO 2017 - Ed. 2/ Diretta : musical nella Casa - Malgioglio canta e balla (20 novembre) : GRANDE FRATELLO Vip 2017, anticipazioni undicesima puntata: chi verrà eliminato tra Malgioglio, Ivana Mrazova, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Due nuovi finalisti(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 16:04:00 GMT)

grande musica a Villasanta : al via la rassegna "Dancing On The Strings" : ... durante i quali si racconterà ai giovani il meraviglioso mondo dei cordofoni. Quattro i concerti in programma fino a mercoledì 1 dicembre al Cineteatro Astrolabio ( inizio live ore 21.30; ingresso 8-...