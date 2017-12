La Fondazione del libro va in liquidazione Il Salone guarda al futuro 

Aperto con successo il 204° Anno della Fondazione dell’Accademia Tiberina gia’ Pontificia : Si è svolta con successo lo scorso 16 Dicembre, nella splendida cornice del Grand Hotel Parco dei Principi in Roma., la celebrazione del 204° Anno Accademico dell’Accademia Tiberina e il 63° della Unione della Unione della Legion d’Oro, che ha visto, la consegna dei diplomi accademici e degli attestati di benemerenza a noti personaggi della […]

Catania - speculazioni con i soldi della ricerca anticancro : mega-sequestro a una Fondazione : L'Istituto oncologico del Mediterraneo avrebbe usato i finanziamenti ministeriali per risanare i conti

Proprietà intellettuale : 2.500 richieste l'anno allo sportello Pat Lib della Fondazione Centro Produttività Veneto : I settori di riferimento, invece, coprono tutti i principali ambiti produttivi dell'economia provinciale, a conferma di una propensione all'innovazione piuttosto trasversale, con un andamento però ...

Fondazione Torino Musei - Frediani (M5S) : "Grave decisione della Fondazione. Parigi prenda posizione" : 'L'assessore regionale alla cultura Parigi prenda posizione netta rispetto ai licenziamenti annunciati alla Fondazione Torino Musei, così come fatto dal Comune di Torino. La scelta dei vertici della ...

A Thales Alenia Space premio Innovazione della Fondazione Cotec : Roma, 18 dic. (askanews) Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, è stata insignita del premio nazionale per l'Innovazione (premio dei Premi), promosso dalla Fondazione Cotec ...

Roma a sostegno della Fondazione Telethon : contro il Cagliari con una maglia speciale : maglia Roma Telethon. La Roma si appresta a scendere in campo domani sera all’Olimpico (fischio d’inizio alle 20.45) per uno degli anticipi della 17esima giornata di Serie A. A sfidare la formazione di Di Francesco sarà il Cagliari, bisognoso di punti importanti per guadagnare la quota salvezza. Anche quest’anno, come già accaduto un anno fa, […] L'articolo Roma a sostegno della Fondazione Telethon: contro il Cagliari con ...

Varie Fondazione CRT. 4 - 5 MILIONI DI EURO PER OLTRE 300 INIZIATIVE DEL TERRITORIO di Piemonte e Valle d'Aosta : Il sostegno della FONDAZIONE CRT va, in particolare, a manifestazioni di spicco come 'Giovedì Scienza' e 'View Conference', all'attività di ricerca di realtà di eccellenza come la FONDAZIONE Edo ed ...

Gran Galà della solidarietà - XVII edizione 'Un dono per un Sorriso' della Fondazione Foedus : Oggi al via la XVII edizione del Gran Galà della solidarietà della Fondazione Foedus 'Un dono per un Sorriso', una kermesse nata dall'idea del presidente Foedus Mario Baccini, per offrire un ...

Gran Galà della solidarietà - XVII edizione 'Un dono per un Sorriso' della Fondazione Foedus : Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Oggi al via la XVII edizione del Gran Galà della solidarietà della Fondazione Foedus 'Un dono per un Sorriso', una kermesse nata dall'idea del presidente Foedus Mario ...

Gran Galà della solidarietà - XVII edizione 'Un dono per un Sorriso' della Fondazione Foedus : Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Oggi al via la XVII edizione del Gran Galà della solidarietà della Fondazione Foedus 'Un dono per un Sorriso', una kermesse nata dall’idea del presidente Foedus Mario Baccini, per offrire un contributo tangibile alla lotta alle esclusioni sociali attraverso gli esempi mig

Messaggio di congratulazioni di Xi Jinping in occasione del 100° anniversario della Fondazione del CAASS : ... oltre ad aver promosso attivamente l'innovazione, lo sviluppo, la divulgazione e l'applicazione della scienza e della tecnologia agricola e la formazione di personale qualificato, diventando un'...

'Concerto per Benevento' - alla Fondazione Palmieri la presentazione dell'album - : Novità musicali alla Fondazione Palmieri: venerdì 8 dicembre alle 19, con ingresso libero, il Festival del XVIII secolo- Officine Creative, promuove la presentazione del CD "Concerto per Benevento" ...

Aci Lecce e Fondazione 'la notte della taranta' insieme per promuovere sport e cultura : Sono molte le analogie tra il mondo delle corse e quello della danza e, in una terra dallo straordinario patrimonio artistico e sportivo, non poteva che nascere una affascinante sinergia tra la notte ...

Il futuro verde dell'energia in un workshop di Fondazione Istud : Come riconnetterci con la natura? L'economia è alla prova dell'impronta ecologica. L'ambiente promesso. Quello che forse sarà. Il green entra in noi molto prima che accada", dice Maurizio Guandalini, ...