La crisi non fa troppa pauraUn italiano su 2 si dichiara feliceClassifica mondiale | prime

Inter in crisi : un tracollo che sorprende solo qualche sprovveduto : questa non è una squadra : La crisi dell’Inter non ci sorprende: questa non è una squadra. Non lo è mai stata da inizio stagione: Spalletti è riuscito magistralmente a nascondere tutti i difetti di un organico costruito malissimo sin dagli scorsi anni, con spese folli per elementi sopravvalutati che poi si sono rivelati dei grandi flop. E per quanto il tecnico ci possa mettere del suo, i miracoli nel calcio sono più unici che rari. Quest’Inter non è mai stata ...

Gentiloni : "Governo c'è e non tirerà remi in barca. Siamo sinistra governo - su banche evitata crisi" : "L'Italia non si mette in pausa, sarà Mattarella a dettare tempi e modi della fine della legislatura, ma il governo non tira i remi in barca e governerà". Paolo Gentiloni si presenta con queste parole ai giornalisti per la tradizionale conferenza stampa di fine anno

Gentiloni : «Sulle banche evitata la crisi - non regalato soldi ai mariuoli» Video : La conferenza stampa del presidente del Consiglio, che poi salirà al Colle: «È stata una legislatura fruttuosa, dovevamo evitare interruzioni brusche e drammatiche, ora Mattarella detterà i tempi, l’Italia non si mette in pausa»

Inter - la crisi nerazzurra ha il volto di Perisic : Spalletti non ha alternative : La crisi di Ivan Perisic sta mandando a fondo l'Inter. Il croato è stato, assieme a Joao Mario, il peggiore in campo dei nerazzurri nel derby di Coppa Italia perso contro il Milan. Le sue recenti ...

Gentiloni : «Sulle banche evitata la crisi - non regalato soldi ai mariuoli» | Diretta : La conferenza stampa del presidente del Consiglio, che poi salirà al Colle: «È stata una legislatura fruttuosa, dovevamo evitare interruzioni brusche e drammatiche»

Stesso numero di vertenze - lo Stato che non assiste le imprese. La gestione delle crisi : L'invito del Mise al mondo degli imprenditori ora è 'investire, rischiare e innovare': è il momento di farlo, come dimostra il grande interesse da parte di molti fondi cinesi e americani. Se avete ...

Ius Soli - scaricabarile tra il Pd e il M5s : “Non abbiamo i numeri”. “Ipocrisia”. E Avvenire : “Mossa da ignavi” : Da ultimo mancato impegno della legislatura quasi conclusa a primo terreno di scontro per la campagna elettorale che si aprirà a breve: lo Ius Soli continua a infiammare il dibattito politico. Ad alimentare le polemiche è il fatto che il disegno di legge sulla cittadinanza sia stata respinto dal Senato per mancanza del numero legale di presenti. “Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ...

Calciomercato Milan - il valore della rosa è invariato nonostante la crisi. Ecco perché : 235.2 milioni. È l'ammontare totale di quanto ha speso il Milan in estate per rivoluzionare la squadra e acquistare 10 nuovi giocatori, senza contare i circa 300 mila euro versati all'Asteras Tripoli ...

Banche - Visco : 'Renzi mi chiese di Etruria - io non risposi'. Boschi a Panetta : 'Preoccupata per crisi Etruria' : La mala gestio di alcune Banche, comunque, c'è stata e l'abbiamo più volte sottolineato; le gravissime condizioni dell'economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche'. Correlati Banche , ...

Visco sulla crisi delle banche : La Banca d'Italia non ha colpe : Di fronte alla commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche è il turno di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. "Agli effetti della seconda recessione sulle banche la Vigilanza ha risposto con un’azione decisa e articolata". Difende dunque il proprio operato e chiarisce: "Il controllo sulla loro liquidità è stato fortemente intensificato già dal 2011. Nelle fasi di maggiore ...