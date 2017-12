: Tremano i fan degli U2, la confessione di Bono: "Sono quasi morto" - Il24ventiquattr : Tremano i fan degli U2, la confessione di Bono: "Sono quasi morto" - infoitcultura : Bono Vox degli U2 ha rischiato di morire: la confessione (Gossip e Tv) - paolopippo84 : Bono Vox degli U2 ha rischiato di morire: la confessione - VIDEO: - carmenFashionCr : Bono Vox degli U2 ha rischiato di morire: la confessione - kikapress : La confessione shock di #Bono: "Ho rischiato di morire". Le sue parole: -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 29 dicembre 2017) "": in una intervista shock con Rolling Stone,rivela di essere passato attraverso una "near death experience" durante la registrazione dell'ultimo album "Songs of Experience". Parlando con Jann Wenner, il direttore ed ex editore della storica rivista di musica recentemente venduta al gruppo Penske Media, il frontman degli U2 non e' voluto scendere nei particolari "per non mettere nelle grinfie dei tabloid" una esperienza grave e molto personale legata alla sua salute.ha definito quel che gli e' capitato un "evento di estinzione"."Capita. Posessere psicologici o fisici. Per me e' stato fisico, ma penso di essermi risparmiato tutta la soap opera", si e' limitato a rivelare il cantante irlandese che per "soap opera" apparentemente intendeva l'attenzione mediatica che lo spavento subito avrebbe provocato una volta di dominio pubblico: "Specialmente con ...