La causa più lunga d' Italia | 45 anni per una sentenza

La causa più antica d'Italia - dopo 45 anni privati vincono con Demanio - : Il contenzioso era iniziato nel 1973 e riguardava la proprietà di una parte del litorale del Cavallino, a Venezia

La Corte d’Appello di Venezia è arrivata alla sentenza sulla causa in corso più antica d’Italia - avviata nel 1976 : La Corte d’Appello di Venezia ha emanato una sentenza sulla causa in corso più antica d’Italia, avviata nel 1976 contro lo Stato per una decisione della Capitaneria di porto di Venezia sul lungomare del Cavallino. Tutto era iniziato nel 1966, The post La Corte d’Appello di Venezia è arrivata alla sentenza sulla causa in corso più antica d’Italia, avviata nel 1976 appeared first on Il Post.

Rocket League : la versione retail per Switch costa $10 in più a causa delle cartucce : Parlano di "realtà dei fatti" gli sviluppatori di Rocket League, uno dei più grandi fenomeni di questa generazione. Una realtà dei fatti che per i possessori di Switch interessati alla versione retail del gioco si trasforma in un prezzo più alto di $10 (e probabilmente €10 qui da noi).Il problema risiede come già dimostrato in passato nel supporto utilizzato dalla console ibrida della grande N. Psyonix stessa ha spiegato con molta ...

Astronomia - enormi tempeste causano “palpitazioni nel battito cardiaco” atmosferico di Saturno rendendolo più simile alla Terra : Uno studio condotto dal Dottor Leigh Fletcher dell’Università di Leicester ha scoperto che immense tempeste settentrionali su Saturno possono disturbare i modelli atmosferici all’equatore del pianeta. Questo è un effetto osservato anche nell’atmosfera della Terra, che suggerisce che i due pianeti sono più simili di quanto si pensasse in precedenza. Nonostante le considerevoli differenze, le atmosfere di Terra, Giove e Saturno mostrano tutte un ...

Adriana Lima non si spoglierà più (se non per una buona causa) : Il 2017 sarà ricordato come un anno luttuoso per gli uomini. Sì, perché dopo l’addio di Alessandra Ambrosio a Victoria’s Secret, sembra che un altro angelo stia per dire addio alle ali e, a quanto pare, anche al mondo della lingerie in generale: Adriana Lima. LEGGI ANCHEAlessandra Ambrosio dice addio a Victoria's Secret La modella brasiliana infatti ha pubblicato ieri un post sul suo profilo Instagram in cui annunciava il suo ...

Sottomarino scomparso : la situazione è sempre più critica - ecco cosa avrebbe causato il guasto elettrico : Nel settimo giorno di ricerche la situazione si è fatta molto preoccupante per i 44 membri dell’equipaggio a bordo del Sottomarino scomparso mercoledì scorso nell’Atlantico, al largo della costa argentina: si teme che l’ossigeno all’interno del sommergibile si esaurisca. Enrique Balbi, portavoce della Marina argentina, ha dichiarato: “La nostra preoccupazione cresce ovviamente, stiamo lentamente entrando in una fase ...

Ictus - in Italia incidenza più alta a causa di un alimento : L'Ictus è una malattia che colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo e 200.000 in Italia ogni anno. E' una malattia che spesso è mortale e a volte lascia con danni permanenti piuttosto invalidanti. I dati confermano che l'Ictus nell'anno 2016 ha ucciso o causato invalidità in un impressionante numero di persone. Si stima che siano stati sottratti circa 116 milioni di anni di vita in totale. Ictus e la dieta mediterranea L'Ictus è ...

Incendi Piemonte - Chiamparino : la causa è forse più l’incuria che il dolo : “C’è una guerra contro le fiamme casa per casa che coinvolge i volontari dell’AntIncendi Boschivi e i Vigili del fuoco per difendere le abitazioni. C’è un problema di pulizia dei boschi. Mi raccontavano che una volta nelle borgate litigavano tra vicini per strapparsi le foglie secche da raccogliere perché le mettevano a fare il lettime nelle stalle. Adesso altro che raccogliere le foglie, c’è un’incuria ...

I consumatori Usa non potranno più far causa alle loro banche - il Senato revoca le nuove norme : Con il voto di ieri in tarda serata, Wall Street comincia a cogliere i benefici della campagna dell'amministrazione Trump per abolire le leggi che nella sua visione soffocherebbero l'economia Usa. ...