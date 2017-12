Katy Perry ha fatto cantare “Tanti auguri” a 10 000 persone per il compleanno di sua mamma

Katy Perry : 'Questo 2017 ha ridefinito il mio concetto di successo' : Siete in tutto il mondo e, in qualche modo, mi ricordate che nel vostro cuore c'è un piccolo posticino dove ci sono anche le mie canzoni ". Un anno difficile La lettera aperta ai fan su Instagram, un ...

Katy Perry : arrestato uno stalker che l’ha ininterrottamente seguita nell’ultimo mese : Si è chiuso con un arresto l'incubo stalker che Katy Perry ha vissuto nell'ultimo mese. Un uomo di 37 anni continuava a seguire la cantante di "Hey Hey Hey", presentandosi ai suoi concerti e cercando di aggirare la security. Il tentativo di irruzione nel camerino sarebbe avvenuto a sei show in sei città diverse negli ultimi 20 giorni fino a che, a Miami, è finito in manette. A ...

Katy Perry : sexy dama barocca nel nuovo video di Hey Hey Hey : Com'è fatto il mondo attraverso il caleidoscopio colorato della fantasia della star di "Hey Hey Hey"? Nell'ultimo video è barocco , ma non per questo retrogrado. Katy Perry celebra così il nuovo ...

Taylor Swift - potrebbe esserci anche Katy Perry nel nuovo video “End Game” : Nei giorni precedenti alle vacanze di Natale, Taylor Swift era impegnata sul set del nuovo video che accompagnerà il singolo "End Game". via GIPHY La pop star ha girato la clip a Miami e a farle compagnia non ci sarebbe stato solo il rapper Future – che duetta con Tay Tay e Ed Sheeran nella canzone contentuta in "Reputation"- ma anche un'altra persona ...

Migliori video musicali del 2017 su Vevo - Taylor Swift e Katy Perry ancora rivali : top10 delle clip più viste : Come ogni anno, la piattaforma Vevo ha stilato la top10 delle clip di maggior successo degli ultimi mesi: tra i Migliori video musicali del 2017 si distinguono quelli dei brani che hanno scalato i vertici delle classifiche dei singoli, col duo di eterne rivali Taylor Swift e Katy Perry ancora una volta protagonista. Katy Perry, in particolare, a dispetto di un album che ha venduto meno delle aspettative, può vantare ben tre titoli tra i ...

A Natale Katy Perry incontra una bambina in lotta col cancro e duetta con lei in Roar (video) : Katy Perry ha deciso di trascorrere le festività all'insegna del ringraziamenti al suo pubblico: la popstar californiana, in vista del Natale, ha voluto soddisfare i desideri di alcuni dei suoi fan. In un video speciale, ha mostrato il suo incontro con Rayna, una ragazzina di 9 anni che ha superato il cancro al cervello diagnosticatole quando aveva solo 7 anni: grazie ad un intenso programma di chemioterapia, radiazioni ed interventi di ...

Katy Perry : nel nuovo video “Hey Hey Hey” veste i panni di Maria Antonietta e Giovanna d’Arco : Che il nuovo video di Katy Perry sarebbe stato epico lo avevamo già intuito qualche mese fa, quando circolavano sul web delle foto della cantante nel backstage (guardale qui). In effetti è davvero così: "Hey Hey Hey" è semplicemente fantastico! Nella clip la pop star veste i duplici panni di una Maria Antonietta costretta a vivere ai voleri di corte e del marito e di una Giovanna ...

Il video ufficiale di Hey Hey Hey di Katy Perry è un ironico omaggio a Giovanna D’Arco : “Bisogna combattere!” : Hey Hey Hey di Katy Perry è il quarto singolo estratto dall'album Witness rilasciato lo scorso giugno e ha appena guadagnato un video ufficiale entrando in rotazione radiofonica. Il brano fa seguito all'apripista Chained to the Rhythm e ai successivi singoli Bon Appétit e Swish Swish (quest'ultimo in risposta alla faida intentata da Taylor Swift) e rappresenta probabilmente l'ultimo capitolo della non proprio fortunata era Witness. Hey Hey ...

Il duetto di Annalisa e Biondo ad Amici 2017 sulle note di Katy Perry : video dalle prove : Il duetto di Annalisa e Biondo ad Amici di Maria De Filippi sarà sulle note di Dark horse di Katy Perry ft. Juicy J. La tutor lo comunica al cantante Biondo nel corso del Daytime in onda oggi su Real Time, alle ore 13.50. Nel corso del nuovo appuntamento quotidiano, Annalisa Scarrone ha chiesto a Biondo di recarsi in sala prove e lì gli ha comunicato l'intenzione di cantare con lui in puntata. Vedremo in duetto sabato 16 dicembre su Canale 5, ...

Katy Perry - Demi Lovato e tante altre star commosse dalla storia di un bambino vittima dei bulli : Si chiama Keaton Jones e il suo messaggio ha toccato il cuore di tante celebrità: un video in cui si chiede perché i bulli a scuola se la prendano tanto con lui. Il bambino del Tennessee ha chiesto alla madre di registrarlo mentre racconta tra le lacrime che alcuni compagni lo prendono in giro per il suo naso, chiamandolo brutto, e addirittura sono arrivati a versargli del latte addosso. Il piccolo aggiunge che i bulli non ce ...

Katy Perry ha ricevuto un risarcimento di 5 milioni di dollari : Katy Perry è stata risarcita con ben 5 milioni di dollari per aver vinto un lunga battaglia legale nei confronti di alcune suore e un'albergatrice. via GIPHY La vicenda non è nuova: tempo fa la pop star aveva fatto causa – alleandosi con l'Arcidiocesi di Los Angeles – alle suore Rita Callanan e Catherine Rose Holzman per il mancato acquisto di una proprietà immobiliare. Nle ...

Katy Perry lo aveva incoronato miglior amante - adesso John Mayer rivela chi è la sua numero 1 : Lo scorso giugno, Katy Perry ha vissuto sotto l'occhio delle telecamere per promuovere il suo album “Witness” e tra le tante cose successe in quei quattro giorni, la cantante aveva fatto la classifica dei suoi amanti. Al numero uno aveva messo l'ex John Mayer. Ora è il turno del cantante: avrà ricambiato il complimento ottenuto da Katy? Scoprilo nel video! [arc ...

Grande assente Katy Perry ai Grammy Awards 2018 : da Harry Styles a Ariana Grande - gli snobbati dalle nomination : Non ci sarà spazio per Katy Perry ai Grammy Awards 2018, stavolta nemmeno tra i candidati. Per anni si è ironizzato sull'incapacità della popstar californiana di portare a casa un grammofono d'oro (sempre candidata e mai vincitrice), ma stavolta il problema si è posto alla radice: non ci sarà alcuna possibilità che la Perry possa vincere qualche riconoscimento semplicemente perché è la Grande assente delle nomination ai Grammy Awards 2018. Il ...