Kate Middleton fa acquisti a Prato Capita quando il tessuto è un' arte

Meghan Markle dalla Regina per Natale : Kate Middleton furiosa : Pare che l'invito a festeggiare il Natale con la famiglia reale che la Regina Elisabetta ha di recente inoltrato a Meghan Markle, la neofidanzata del principe Harry, abbia scatenato sentimenti di invidia da parte della cognata Kate Middleton. Secondo quanto riportato da "Il Giorno", alla duchessa non sarebbe infatti piaciuto il gesto della regnante, la quale starebbe per infrangere una tradizione di lunga data per una ...

Kate Middleton e la foto di Natale senza pancino - ma ai fan non sfugge un particolare... : LONDRA - I Cambridge augurano buone feste ai sudditi di sua Maestà con un nuovo ritratto di famiglia. Nell'immagine condivisa sui social, i piccoli George e Charlotte sono in piedi di...

Kate Middleton e William : in posa per Natale insieme ai figli George e Charlotte : ... immortalati dal fotografo Chris Jackson, i protagonisti appaiono felici e radiosi ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai principali tabloid del mondo. Anzi, due Il Principe William d'Inghilterra ...

Kate Middleton furiosa con la regina Elisabetta : ecco cosa sta accadendo... : LONDRA - Natale si avvicina, ma in casa Windsor non regnerebbe la completa armonia. Pare infatti che Kate Middleton sia furiosa con la regina Elisabetta. E di mezzo ci sarebbero proprio le...

Kate Middleton si prepara a un nuovo tour reale : Deve far freddo a Londra oggi: il cappotto di Kate Middleton, in visita al Rugby Portobello Trust, resta ben chiuso. La duchessa di Cambridge, al quinto mese della terza gravidanza, ha distribuito regali e incontrato i bambini e i ragazzi a cui il centro di North Kensington offre sostegno e aiuto. LEGGI ANCHEKate vs Meghan, due borghesi a confronto Si tratta di uno degli appuntamenti benefici prima di Natale, che rendono fitta la sua agenda. Le ...

Classifica Diva 2017 - Kate Middleton batte Ilary Blasi e Barbara D'Urso. Belen sesta : Kate Middleton (con il 16% delle preferenze) è la Diva del 2017. E' questo il risultato, un po' a sorpresa, di un sondaggio commissionato a Euromedia Research dal settimanale Diva e Donna (Cairo Editore), in edicola mercoledì 13 dicembre 2017. La moglie del futuro re d'Inghilterra William ha battuto l'agguerrita concorrenza di due star della nostra televisione, Ilary Blasi (11,5%) e Barbara D'Urso (10,5%), rispettivamente posizionatesi al ...

Kate Middleton spodestata : ecco la regina più giovane del mondo : Per questo motivo, Jetsun può considerarsi la regnante più giovane del mondo. Sposata da sei anni con Jigme Khesar Namgyel, sovrano del Bhtuan, è stata scelta come unica moglie in un luogo in cui è ...

La Regina d'Oriente che viene dall'Himalaya sta rubando la scena a Kate Middleton : Elegante, affascinante e popolare. Jetsun Pema con i suoi 27 anni è la Regina più giovane al mondo. La sua figura diventa sempre più popolare e potrebbe, lentamente, "oscurare" quella di Kate Middleton, la principessa più celebre del pianeta. Classe 1990, la regnante del Buthan è già diventata un'icona di stile soprattutto su instagram, dove è seguita da quasi 80mila follower.Molto impegnata nel ...

Kate Middleton non sarà la damigella di Meghan Markle : Kate Middleton non avrà un ruolo di primo piano al matrimonio di Meghan Markle, esattamente come è stato per le nozze della sorella Pippa Middleton. L'attrice e la duchessa di Cambridge diverranno cognate la prossima primavera, ma al momento si conoscono poco.In attesa del nuovo titolo che la Regina Elisabetta conferirà a Meghan in occasione della sua entrata nella famiglia reale, Kate si terrà in disparte per ragioni di etichetta. È questa ...

Kate Middleton vs Meghan Markle - due borghesi a confronto : Alzi la mano chi nell’ascoltare la disinvolta (e bellissima) Meghan Markle durante la prima intervista da fidanzata ufficiale del principe Harry non ha pensato almeno per un momento alla (quasi) cognata Kate Middleton, col telecomando in mano davanti alla tv. Avrà provato un pizzico di umana gelosia nello scoprire che l’attrice americana ama i riflettori e i riflettori amano lei? O magari si sarà resa conto che il loro royal wedding ...