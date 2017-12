Juventus | Buffon conferma | “Smetterò Ho il dovere di dare spazio agli altri”

A tutto Buffon : "io - un soldato della Juventus. Vi svelo il segreto dei successi bianconeri" : Nel 2001 arrivai qui dal Parma e per i primi mesi mi sono sentito come di vivere in un altro mondo. Qui tutto si fa con la massima professionalità che alla fine porta tutti a migliorare'.

Juventus - Bernardeschi : 'Con le altre la differenza è nella mentalità. Buffon esempio anche quando non parla' : Bernardeschi si concentra poi sul suo approccio al mondo bianconero, da un punto di vista più personale: "Da fuori mi colpiva la mentalità della Juve, come affrontavano le partite. Da dentro ti ...

Juventus - il bollettino medico : da Buffon a De Sciglio - la situazione dall’infermeria : Nel pomeriggio di Santo Stefano, la Juventus ha cominciato a preparare il prossimo impegno di campionato, l’ultimo del girone di andata sul campo del Verona e il terzultimo prima della sosta invernale. In campionato, i bianconeri sono sempre al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli. Archiviati i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria sulla Roma, la squadra ha iniziato la seduta con una ...

Juventus-Roma : Pjanic tra i migliori d'Europa - Szczesny vale Buffon : Pesa tantissimo la vittoria della Juve sulla Roma. Non solo i tre punti in uno scontro diretto. La squadra di Allegri non chiude la partita e dopo più di un'ora di netta prevalenza, deve ringraziare ...

Infortunio Buffon/ Il portiere della Juventus salta anche il big match con la Roma? : Infortunio Buffon, il portiere della Juventus salta anche il big match con la Roma? Dopo non aver preso parte alla partitissima con l’Inter, e aver saltato la gara col Bologna, Gigi...(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 14:46:00 GMT)

Juventus - i convocati di Allegri per il Genoa : infortunio per De Sciglio - out anche Buffon : La Juventus attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noti i convocati per la gara contro il Genoa di Coppa Italia, mancherà De Sciglio, fermo per infortunio. “Al termine della seduta di rifinitura a Vinovo, mister Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per Juventus-Genoa, gara che vedrà i bianconeri impegnati domani alle 20.45 all’Allianz Stadium negli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Oltre a Buffon, ...

Bologna-Juventus, Allegri: "Dybala in panca. Assenti Chiellini, Cuadrado e Buffon" Bologna-Juventus, Allegri – Dopo la doppia sfida contro Napoli ed Inter, la Juventus fa visita al Bologna per cercare di portarsi in cima alla classifica sperando in un passo falso delle dirette avversarie. La sfida con i ...

Juventus - Lapo Elkann : 'Buffon sarà un grande dirigente' : Mi auguro e lo spero che avrà un grande futuro da dirigente e porterà il suo talento e le sue capacità a disposizione del mondo del calcio come già sta facendo".

Juventus - parla Szczesny : la scelta bianconera ed il ritiro di Buffon ancora in dubbio : “Vivo una stagione strana, non mi era mai capitato di partire sapendo di non essere titolare. Ho fatto una scelta per il futuro, e se prima mi sembrava giusta oggi ne sono convinto. Si trattava di accettare l’idea di una novita’”. In un’intervista a ‘La Repubblica’, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, spiega le sue sensazioni alla sua prima stagione in maglia bianconera. “Se mi sento ...

Sczesny per la Juventus del futuro : "Buffon leader e maestro" : Szczesny vive alle spalle di Buffon e impara dal numero uno della Juventus, perché vuole essere il migliore al mondo

Juventus - Buffon ancora out con il Bologna? Intanto consiglia Dybala : Torino, 13 dicembre 2017 - Il numero uno sul campo, il numero anche sul palco. Gigi Buffon è stato eletto come l'uomo dell'anno ai Gazzetta Awards, ennesimo riconoscimento di una carriera ai limiti ...

Juventus, si prepara la sfida al Bologna: assente Buffon, dubbio Chiellini Juventus, SI prepara LA sfida AL Bologna – Dopo il big-match contro l'Inter, terminato 0-0, in casa Juventus la rincorsa al primo posto in classifica passa dal Bologna. Nel prossimo turno di campionato i bianconeri faranno visita agli ...

Juventus, Buffon: "Dybala può diventare il numero uno in assoluto" Juventus, DICHIARAZIONI Buffon- Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, è in lizza per un premio ai Gazzetta Awards. L'estremo difensore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo compagno di squadra Paulo Dybala. "Non ...