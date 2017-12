Juve | il motivo del dietrofront su Emre Can

Juventus - in manette il capo ultrà dei Vikings : il motivo e la condanna : I militari della compagnia del Cernusco sul Naviglio hanno arrestato quest’oggi Loris Giuliano Guarcini, capo ultrà dei Vikings, gruppo ultras della Juventus, nella sua abitazione di Cernusco. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza per un cumulo di pene di 13 anni e 11 mesi. Tra i reati contestati al 44enne operaio anche anche a una condanna per un tentato omicidio con arma da fuoco avvenuto il 5 ottobre 2006 in piazza Morbegno, a ...

Napoli-Juve - sfida grigi contro gialli? La colpa è di De Laurentiis - ecco il motivo : Assistere ad un Napoli-Juve con in campo grigi contro gialli non è stato certo un bello spettacolo. Al termine del match, il tecnico dei partenopei, Maurizio Sarri, ha dichiarato: “avrei preferito morire prima di vedere un Napoli-Juve giocato con queste maglie”. Eppure la colpa della scelta di questo abbinamento cromatico è del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club campano, infatti, ha scelto di far giocare ...

Benatia : 'Un Mondiale con il Marocco è motivo di orgoglio. Alla Juve sei parte di una famiglia' : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore della Juventus Medhi Benatia ha espresso tutta la sua soddisfazione per la recente qualificazione con il suo Marocco al Mondiale in Russia: ' È stato il momento più bello della ...