iPhone X potrebbe subire un taglio di prezzo? La situazione in dettaglio

Apple - iPhoneX troppo caro? Il prezzo potrebbe indebolire la domanda : (Teleborsa) - Giornata no per Apple che ieri 26 dicembre, a Wall Street ha ceduto il 2,54%. La corsa alle vendite del titolo del gruppo di Cupertino è stata innescata dalle voci secondo le quali il ...

Apple - iPhoneX troppo caro? Il prezzo potrebbe indebolire la domanda : Giornata no per Apple che ieri 26 dicembre, a Wall Street ha ceduto il 2,54%. La corsa alle vendite del titolo del gruppo di Cupertino è stata innescata dalle voci secondo le quali il gruppo ...

iPhone X - Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple : i motivi : Le news sul nuovissimo iPhone X iPhone X, Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple: i motivi Si sa ormai che Apple e Samsung sono i due competitors che si contendono ...

iPhone X - Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi melafonini : ecco i motivi : Le news sul nuovissimo iPhone X iPhone X, Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi melafonini: ecco i motivi Si sa ormai che Apple e Samsung sono i due competitors che si contendono la ...

Huawei P11 potrebbe sfidare iPhone X e il suo Face ID : Huawei P11 dovrebbe avere un design decisamente differente da quello del suo predecessore, frontalmente simile a quello di iPhone X L'articolo Huawei P11 potrebbe sfidare iPhone X e il suo Face ID è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il tuo iPhone X potrebbe essere stato assemblato da stagisti sfruttati e malpagati : Undici ore di lavoro al giorno, senza essere pagati adeguatamente. Secondo quanto emerso da un'inchiesta del Financial Times, Apple sfrutterebbe gli stagisti delle scuole superiori per assemblare iPhone negli impianti di Foxconn a Zhengzhou, in Cina.Sei dei 3000 studenti assunti per un internship dall'azienda di Cupertino hanno denunciato al giornale le loro condizioni di lavoro, affermando di prestare le loro mansioni ben oltre l'orario ...

Se state per acquistare il nuovo iPhone X - sappiate che potrebbe avere questa pecca : Mancano pochissimi giorni al lancio ufficiale dell'attesissimo iPhone X sul mercato italiano, ma dagli Stati Uniti arriva qualche indiscrezione sulla punta di diamante della Apple che non piacerà molto ai fan dell'azienda di Cupertino. Secondo un'inchiesta condotta dal sito di informazione Mashable, infatti, una delle caratteristiche più innovative del nuovo smartphone - il riconoscimento facciale - non sarebbe in grado di ...

Il display del tuo iPhone non è originale? iOS 11 potrebbe bloccarlo : Da pochi giorni è disponibile il download di iOS 11, il nuovo sistema operativo di casa Apple per molti suoi iPhone, iPad e iPod touch. Tra le caratteristiche principali troviamo un nuovo centro di controllo, un centro notifiche integrato nella lockscreen e alcuni cambiamenti grafici all’App Store e alle icone delle applicazioni. Attenzione all’aggiornamento di […]

iPhone X : la sua uscita a novembre potrebbe saltare : L'iPhone X di Apple è il melafonino rivoluzionario creato per festeggiare il decennale. Infatti il primo modello di iPhone uscito in commercio è stato quello lanciato da Cupertino nel 2007. La sua tecnologia era ancora primitiva per i telefoni di ultima generazione, e la sua vetustà è qualcosa che sembra molto più lontana di una sola decade. E' normale che nel mondo della tecnologia il tempo scorra molto più veloce, e da dieci anni a questa ...

iPhone X potrebbe fare la fortuna di Samsung : ecco perché : iPhone X è una vera e propria ombra che incombe sulla vendita di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus. Lo scarso appeal che, fino ad ora, hanno riscosso i due modelli sulla clientela nascono dall'attesa che in molti hanno per quello che rappresenta il vero smartphone di rottura per Cupertino. Oggi cambiare un iPhone 7 o precedente con un iPhone 8 rappresenta un passo che in molti faticano a giustificare, vista l'esigua differenza esistente tra le ...

Il display del tuo iPhone non è originale? iOS 11 potrebbe bloccarlo : Da pochi giorni è disponibile il download di iOS 11, il nuovo sistema operativo di casa Apple per molti suoi iPhone, iPad e iPod touch. Tra le caratteristiche principali troviamo un nuovo centro di controllo, un centro notifiche integrato nella lockscreen e alcuni cambiamenti grafici all’App Store e alle icone delle applicazioni. Attenzione all’aggiornamento di […]