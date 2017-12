iPhone rallentati | Apple si scusa e promette un risarcimento

Apple con una lettera si scusa per gli iPhone rallentati. E taglia il prezzo delle batterie : La scuse ufficiali ai clienti con una lettera pubblicata su internet e il prezzo delle batterie fuori garanzia dimezzato. Apple, dopo le polemiche e le class action per la vicenda degli Iphone rallentati, si è rivolta direttamente agli utenti: “Sappiamo che alcuni di voi pensano che Apple li ha delusi”, si legge. “Ci scusiamo. Ci sono stati molti malintesi a proposito di questa materia, per questo vorremmo chiarirci e farvi ...

iPhone rallentati : Apple si scusa e taglia il prezzo delle batterie : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. In una lettera aperta e pubblicata su internet, l’azienda di Cupertino ha annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia, che costeranno 29 dollari invece dei 79 chiesti oggi. A partire da gennaio e fino a dicembre, Apple darà il via alla campagna di sostituzione che interesserà i modelli di iPhone ...

