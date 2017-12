Intervista a Berlusconi | È stato un governo insufficiente Il Pd? La sfida è tra

Berlusconi legge le risposte senza sapere di essere anche in video : Intervista boomerang a Radio 105 : 'Gli argomenti, siete in casa vostra, avete il diritto di sceglierli voì'. Le parole con le quali Silvio Berlusconi ha esordito nell'intervista a Radio 105 per 105 Friends è stato un boomerang, per l'...

Berlusconi legge le risposte senza sapere di essere anche in video Intervista boomerang a Radio 105 : "Gli argomenti, siete in casa vostra, avete il diritto di sceglierli voì". Le parole con le quali Silvio Berlusconi ha esordito nell'intervista a Radio 105 per 105 Friends è stato un boomerang, per l'...

Nadia Toffa e l'Intervista a Le Iene : "Mi ha chiamata persino Berlusconi - pensavo fosse uno scherzo" : "Eravamo a Trieste a fare un servizio. Sono andata a mangiare e poi a letto. Tutto normale. Quella mattina mi alzo, metto il cappotto, chiudo la valigia e penso ' quasi quasi mi sdraio un attimo'. Una cosa non da me, che vado sempre a mille. Era una cosa strana". Inizia con queste parole il racconto commosso di Nadia Toffa a Le Iene, nell'intervista esclusiva mandata in onda nella puntata di domenica 17 dicembre. Ora a #LeIene@NadiaToffa: ...

NADIA TOFFA/ Video Le Iene - Intervista dopo il malore : “Perfino Silvio Berlusconi mi ha chiamata...” : NADIA TOFFA torna a Le Iene dopo il malore: “Mi sentivo strana, poi sono caduta di faccia”. Le ultime notizie sull'inviata e la sua intervista per il programma di Italia 1(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 22:47:00 GMT)

'Noi sovranisti in campo per Salvini premier. Berlusconi? Lui vorrebbe solo fare il sovrano'. Intervista a Francesco Storace (di C. Paudice) : Ma sì, è una congiuntura politica ormai passata. Anche Meloni ora parla con Berlusconi eppure fu lui a capitanare il fronte Marchini. Si può anche dire che una volta mi trovarono con le dita nel naso ...

"Noi sovranisti in campo per Salvini premier. Berlusconi? Lui vorrebbe solo fare il sovrano". Intervista a Francesco Storace : Storace, proprio lei leghista? Embé?Lei e Alemanno, gente di destra dura e pura, sostenete il Carroccio. Come lo spiega?Il sostegno non è mio o di Alemanno ma di diversi milioni di italiani. Ed è legato alla capacità di Salvini di rappresentare il clima di disagio civile che c'è nel Paese e che trova finalmente espressione autentica nelle sue proposte.Ma scusi, non era più logico sostenere la Meloni? ...

L'Intervista Lady De Benedetti : "Datemi il medico di Berlusconi - è un ritorno clamoroso. Ma attenti - Renzi ha grinta" : Partiamo dalla politica visto che non ne parli da tanto. Che pensi del nuovo predellino di Berlusconi e della Leopolda 8 di Matteo Renzi? "Di Berlusconi penso che sia tornato ragazzino, non so quanti ...

David Parenzo contro Fabio Fazio : "Intervista a Berlusconi senza conduttore" : In apertura della puntata di lunedì 27 novembre de La Zanzara, il programma in onda su Radio 24, David Parenzo ha attaccato Fabio Fazio per l'intervista "sdraiata" (definizione di Giuseppe Cruciani) a Silvio Berlusconi di ieri, domenica 26, a Che tempo che:Non c'era il conduttore, evidentemente. Io ero da Giletti, ma ho visto che c'era solo Berlusconi, parlava da solo, c'era un acquario con i pesci, ma non il conduttore. (...) I pesci ...

Che Tempo Che Fa - Intervista a Silvio Berlusconi (video) : Durante la puntata del 26 novembre 2017 di Che Tempo Che Fa, su Rai 1, Fabio Fazio ha ospitato Silvio Berlusconi, intervenuto subito dopo Alessandro Gassmann. L'intervento dell'ex premier, durato mezzora, è stato ricco di spunti, ricordi della sua infanzia, e chiarimenti su quello che è il programma politico che intende presentare. prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, intervista a Silvio Berlusconi (video) pubblicato su TVBlog.it 26 ...

“Che tempo che fa” su Rai 1 – Ottava puntata del 26 novembre 2017 – Intervista a Berlusconi e tanti ospiti. : Che tempo che fa è su Rai1. Dopo 14 edizioni targate Rai3, il longevo talk di Fabio Fazio ha ricominciato da Rai1. Una scommessa per la prima rete di Stato, che punta ad ‘alzare il livello‘, laddove fino a qualche mese fa imperversavano suore pasticcione (Che Dio ci aiuti!) ed altri discutibili soggetti. Gli ascolti, […] L'articolo “Che tempo che fa” su Rai 1 – Ottava puntata del 26 novembre 2017 – Intervista a Berlusconi e ...

“Che tempo che fa” su Rai 1 – Ottava puntata del 26 novembre 2017 – Intervista a Berlusconi e tanti ospiti. : Che tempo che fa è su Rai1. Dopo 14 edizioni targate Rai3, il longevo talk di Fabio Fazio ha ricominciato da Rai1. Una scommessa per la prima rete di Stato, che punta ad ‘alzare il livello‘, laddove fino a qualche mese fa imperversavano suore pasticcione (Che Dio ci aiuti!) ed altri discutibili soggetti. Gli ascolti, […] L'articolo “Che tempo che fa” su Rai 1 – Ottava puntata del 26 novembre 2017 – Intervista a Berlusconi e ...

Intervista sulla 'quarta gamba' del centrodestra all'ex ministro Quagliariello : 'In un paese orfano della nazionale - Berlusconi vissuto come ... : In politica devi mettere da parte i fatti personali. Porte aperte anche ad Alfano.. No, ad Alfano no. Due anni e mezzo fa ci siamo divisi su una analisi politica. Se una parte di Ap decidesse per il ...

Il Tg1 Intervista Silvio Berlusconi : Nella giornata di oggi l'inviata del Tg1 ha intervistato Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, rivolgendogli alcune domande sulla leadership, sulle neo elezioni del Presidente della Sicilia che ha visto la vittoria netta di Nello Musumeci, candidato del centrodestra. Inoltre si è parlato di politica nazionale, dell'Unione Europea e soprattutto sul suo ritorno in campo come protagonista in attesa della decisione della Corte di Strasburgo sui ...

L'Intervista Giorgia Meloni : "Nella coalizione con Berlusconi e Salvini il maschio di casa sono io. Non chiamateci moderati" : Per la cronaca, Fratelli d'Italia ha tre eletti all'Ars e la Lega uno". Ecco, giusto per chiarire anche i singoli pesi specifici. Si sente regista di questa vittoria? "Mi sento di dire che Fratelli d'...