: RT @manufalcetti: Intercettazioni, tra 6 mesi scatta il bavaglio. Protestano sia gli avvocati che l’Anm. La polizia deciderà cosa è rilevan… - GiuliettaVanni : RT @manufalcetti: Intercettazioni, tra 6 mesi scatta il bavaglio. Protestano sia gli avvocati che l’Anm. La polizia deciderà cosa è rilevan… - Etruria72 : Intercettazioni, tra 6 mesi scatta bavaglio La polizia deciderà cosa è rilevante e cosa no Dal consiglio ministri v… - FnsiSocial : RT @ANMagistrati: #Intercettazioni: le perplessità dell'#ANM rispetto alla riforma. Eugenio Albamonte, presidente ANM: "Eccesso di responsa… - FnsiSocial : RT @Radio1Rai: Via libera alla riforma delle #intercettazioni. Alle 18 a Italia @sottoinchiesta con @manufalcetti ci sono il ministro della… - ANMagistrati : #Intercettazioni: le perplessità dell'#ANM rispetto alla riforma. Eugenio Albamonte, presidente ANM: "Eccesso di re… -

"Non mancano le,la nostra non è una bocciatura, ma si poteva fare meglio".Così il presidente dell'Anm Albamonte sulla riforma dellevarata dal Consiglio dei Ministri "Lo strapotere della polizia giudiziaria,la vicenda dei trojan,i tempi troppo lunghi per la norma che consente ai giornalisti di ottenere e pubblicare l' ordinanza di custodia cautelarei punti negativi",sottolinea una nota. La selezione delle"rende praticamente impossibile il controllo da parte del pm", aggiunge.(Di venerdì 29 dicembre 2017)